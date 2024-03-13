У Миколаєві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який випробовував власноруч перероблений пістолет. Вогонь відкрив із вікна своєї квартири.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

За даними правоохоронців, надали інформацію про стрілянину у місті жителі багатоквартирного будинку по вулиці Чайковського.

"Невідомий чоловік із квартири здійснив постріли нібито з пістолету у напрямку двору, де грались діти та перебували місцеві мешканці", — йдеться у повідомленні.

"У ході відпрацювання отриманої інформації поліцейські встановили особу зловмисника та місце його знаходження. Ним виявився 50-річний миколаївець — мешканець однієї з багатоповерхівок, який перебував у стані сп’яніння.

Зброю, з якої було здійснено постріли, вилучено для експертного дослідження.

"Зі слів чоловіка, у такий спосіб він перевіряв справність пістолета, який власноруч переробив зі стартового на бойовий. На щастя, травмувань ніхто із громадян не зазнав", — додали у поліції

Власноруч перероблений пістолет підозрюваного. Фото: ГУНП в Миколаївській області.

Станом на 13 березня 2024 року слідчі підозрюють чоловіка у хуліганстві зі застосуванням зброї та у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкції статтей передбачають до семи років ув'язнення. Підозрюваному обирають запобіжний захід.

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