Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру (КРЦ) Ескендер Барієв заявив, що до обшуків у будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова у Криму окупанти також проводили обшуки у членів місцевих та регіональних Меджлісів, про які не писали у ЗМІ з різних причин. Тиск на кримських татар посилився після рішення Міжнародного Суду ООН щодо РФ.

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Про це він повідомив у коментарі Суспільне Крим.

"Едем Дудаков — це соціально активна людина, це людина, яка завжди мала свою точку зору, і він ще є членом Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу. Я б хотів сказати про те, що після рішення Міжнародного суду ООН, вони посилили тиск й переслідування на корінний кримськотатарський народ. Зараз от відомо про обшук Дудакова, але до цього нам відомо, ми про це в голос не говоримо, але там були обшуки у членів місцевих та регіональних Меджлісів. Вони напряму прийшли й сказали: "Ви у нас на олівці. Якщо будете про це в голос говорити, то будуть проблеми", — розповів Барієв.

За його словами, з одного боку, КРЦ не може брати на себе відповідальність та говорити за цих людей, які їм довіряють, але не хочуть, аби цю інформацію поширювали. З іншого боку, є люди, які взагалі не хочуть нікому нічого говорити, вони намагаються якимось чином вирішити питання, щоб їх не чіпали.

"І це негативна тенденція, на мій погляд. Бо таким чином ми не можемо повністю моніторити всі процеси расової дискримінації, доказів яких не вистачало, як записано рішенням Міжнародного Суду. Тут якраз важливий процес, де з одного боку люди мають розуміти, що про це треба говорити й збирати матеріали та передавати, щоб ми могли на міжнародному рівні більше тиснути на РФ", — наголосив глава Кримськотатарського Ресурсного Центру.

Що відомо про Едема Дудакова 17 лютого 2022 року в будинку Дудакова окупанти провели обшук. Активіста доставили до відділення окупаційної поліції Бахчисараю. Його звинувачували у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі". Тоді МЗС України висловило протест у зв‘язку із безпідставним затриманням Дудакова. 18 лютого його заарештували на 10 діб за адмінпротоколом про "розпалювання ненависті" за коментар 2017 року у Facebook. Оскільки коментар не був видалений до цього дня, "прокуратура" вважає це "тривалим злочином". За словами делегата Курултаю кримськотатарського народу це був емоційний текст, який висміював та критикував певні явища, а фахівець вирвав слова з контексту і не розглядав пост цілком. Того ж дня біля "Бахчисарайського районного суду" окупаційна поліція провела грубі затримання слухачів, які прийшли на засідання з розгляду адміністративної справи Едема Дудакова. Журналіста "Кримської солідарності" затримали у прямому етері. 21 лютого "Бахчисарайський районний суд" заарештував 10 із 15 кримськотатарських активістів, які прийшли на відкрите судове засідання у справі Едема Дудакова, також заарештованого на 10 діб. П'ятьом старшим слухачам пенсійного віку присудили штрафи від 10 до 12 тисяч рублів (близько 4 тисяч грн). Дудаков активно протестував проти знищення культурної спадщини в окупованому Криму, зокрема Ханського палацу, який окупанти реконструюють.

Що відомо про рішення Міжнародного Суду ООН 31 січня та 2 лютого 2024 року Міжнародний Суд ООН оголосив рішення у двох окремих справах, які Україна ініціювала проти РФ. 31 січня МС ООН постановив, що Росія порушила міжнародне право в трьох окремих аспектах: Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму ("ICSFT"), Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації ("CERD") та Наказ про застосування тимчасових заходів, виданий Судом 19 квітня 2017 року. Це була перша справа, в якій Міжнародний Суд розглядав порушення за Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму. У рішенні від 2 лютого МС ООН відкинув абсолютну більшість попередніх заперечень РФ про відсутність у нього юрисдикції розглядати справу стосовно звинувачень в геноциді, яку Україна розпочала через два дні після початку повномасштабного вторгнення. Справа стосується звинувачень РФ в геноциді "російськомовного населення України". Дана справа відрізняється від усіх справ, які коли-небудь розглядав Міжнародний Суд ООН, безпрецедентною підтримкою позиції сторони спору іншими державами.

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