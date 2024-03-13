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Перерозподіл бюджету Миколаєва: видатки спрямують на ТЕО комплексу побутових відходів
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Перерозподіл бюджету Миколаєва: видатки спрямують на ТЕО комплексу побутових відходів

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Перерозподіл бюджету Миколаєва: видатки спрямують на ТЕО комплексу побутових відходів
Ілюстративне фото: GETTY IMAGES

У Миколаєві на засіданні виконкому міської ради ухвалили рішення щодо перерозподілу видатків на 2024 рік департаменту ЖКГЖитлово-комунальне господарство. у межах загального обсягу бюджетних призначень.

Про це 13 березня повідомили під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Рішення передбачає перерозподіл грошей з об'єкта "Реконструкція вулично-дорожньої мережі по вулиці Херсонське шосе" на об’єкт "Нове будівництво комплексу з оброблення побутових відходів у місті Миколаєві".

"Наразі завершується робота над ТЕОТехнічно-економічне обґрунтування. проєкту будівництва комплексу з переробки побутових відходів, тож гроші необхідні, щоб перерахувати їх розробнику", — говорить перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов.

Посадовець каже, що питання з переробки відходів є більш актуальним та важливим, адже завершується термін експлуатації міського полігону ТПВТверді побутові відходи..

"Є реальна необхідність у вирішенні питання щодо управління відходами у Миколаєві", — додав Ігор Набатов.

Під час голосування члени виконкому одноголосно підтримали перерозподіл грошей.

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