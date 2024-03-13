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В окупованому Маріуполі на "виборчих дільницях" чергуватимуть представники "військкоматів" — Андрющенко
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В окупованому Маріуполі на "виборчих дільницях" чергуватимуть представники "військкоматів" — Андрющенко

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В окупованому Маріуполі на &quot;виборчих дільницях&quot; чергуватимуть представники &quot;військкоматів&quot; — Андрющенко
Фото: Павло Лисянський/Facebook

На виборчих дільницях в окупованому Маріуполі будуть чергувати представники так званих військкоматів. Вони будуть збирати інформацію про військовозобов'язаних.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Також він опублікував відповідні документи окупаційної влади.

"Тримайте прямий доказ того, що прямо на виборчих дільницях в Маріуполі будуть чергувати робітники військкомату окупантів. Уточнювати дані військовозобов’язаних. Та одразу після оголошення результатів буде розпочато призовні та мобілізаційні заходи", — написав він.

Також за інформацією правозахисника Пала Лисянського, на окупованих територіях Донеччини та Луганщини "членів виборчих комісій", які обходять квартири, супроводжують силовики, які затримують людей, що відмовляються "голосувати".

За його інформацією, кількість силовиків збільшилась утричі в порівнянні з фейковим голосуванням на виборах до Держдуми РФ у вересні 2023 року. Вони одягнення у спеціальну форму.

"Якщо людина починає відмовлятися чи сперечатися її відразу затримують, тому, кожну мобільну групу "членів комісій" супроводжує додатковий екіпаж силовиків", — написав він.

Що відомо про підготовку на окупованих територіях до незаконного голосування на виборах президента РФ

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада у лютому розпочала підготовку для проведення псевдоголосування. Воно триватиме декілька днів, буде можливість голосувати вдома, розповідав начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.

Крім того, в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не лише із російським, а й з українським паспортом.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

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