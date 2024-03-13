Пошкодив трамвай та побив водійку: одеситу повідомили про підозру у хуліганстві

В Одесі чоловіка підозрюють у пошкодженні трамвая та побитті водійки.

Про це 13 березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, наприкінці лютого під час руху трамвая по вулиці Преображенській нетверезий чоловік почав чіплятись до пасажирів та лаятись у їхній бік. На зупинці він вибіг на вулицю, розбив вікно дверцят і дзеркало заднього виду, завдавши збитків комунальному підприємству на суму майже 4000 гривень.

Водійка електротранспорту відреагувала на дії чоловіка, вийшла з-за керма і зробила йому зауваження, на що той вдарив її та почав тягнути за одяг. Після того, як жінка впала, він розпилив їй в обличчя перцевий газ.

Пошкоджений трамвай. Фото: ГУ НП в Одеській області

Травмована звернулась по меддопомогу. Вона отримала хімічний опік кон’юнктиви очей І ступеня та садна гомілок, що, за висновком експертизи, є легкими тілесними ушкодженнями, зазначили в поліції.

Чоловіку повідомили про підозру ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За що загрожує від трьох до семи років увʼязнення.

Пошкоджений трамвай. Фото: ГУ НП в Одеській області

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