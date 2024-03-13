Корм для безпритульних тварин: учні Київщини влаштували благодійну акцію

Учні Блиставицького ліцею №6 Київщини влаштували благодійну акцію для підтримки безпритульних тварин. Дітям вдалося зібрати 30 кілограмів корму.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

Зазначається, що допомагати безпритульним тваринам вирішили школярі разом зі своїми педагогами та батьками. Діти збирали їжу для котів і собак, які залишились без господарів.

"Отримані смаколики відправились для тварин, які проживають у притулку Сумської області. Він знаходиться за 30 кілометрів від кордону з агресором", — йдеться у повідомленні.

Діти збирали корм для безпритульних тварин. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

У міськраді поінформували, що це вже друга благодійна ініціатива, яку організовують школярі блиставицького ліцею для допомоги безпритульним тваринам.

Раніше у Бородянці на Київщині оголошували благодійний збір макулатури. Приймали папір, картон, старі книжки та журнали. Виручені кошти від продажу передали громадській організаці "Варті" на порятунок та адаптацію тварин.

Центр порятунку диких тварин шукає друзів-опікунів для якнайшвидшого одужання та реабілітації врятованих звірів. Киян та жителів області просять допомогти донатами. Кожен охочий може стати опікуном конкретного звіряти чи птаха.

Що відомо про опіку над тваринами у Києві

У березні 2023 року Київська міська рада підтримала рішення про те, що громадські організації, які утримують притулки для тварин, матимуть фінансову підтримку зі столичного бюджету.

У тимчасовому притулку для тварин "Виставковий центр" проводили безкоштовний майстер-клас "Основи навчання собак". Господарям розповідали, як правильно та результативно навчити тварину виконувати команди в різних ситуаціях.

У Києві запровадили Telegram-бот "Твій вет Київ". Тут власники тварин зможуть отримати безплатну консультацію щодо утримання і лікування домашніх улюбленців.

Також у столиці створили новий сервіс "єКуточок" для власників домашніх тварин і зооволонтерів. Він допомагатиме в пошуку тимчасового притулку для хатніх улюбленців. За перше півріччя 2023 року у Києві в нові домівки прилаштували 281 безпритульну тварину.

У Національному комплексі "Експоцентр України" (ВДНГ) зооволонтери проводили акцію "AdoptMe Days". Із тимчасового притулку забрали 46 котів та собак. Кожну тварину оформили згідно з усіма правилами та внесли до бази "Реєстру домашніх тварин м. Києва".