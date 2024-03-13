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Польща депортувала двох українських журналістів, які проводили розслідування щодо торгівлі з Росією — ЗМІ
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Польща депортувала двох українських журналістів, які проводили розслідування щодо торгівлі з Росією — ЗМІ

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Польща депортувала двох українських журналістів, які проводили розслідування щодо торгівлі з Росією — ЗМІ
Ілюстративне фото: Pixabay

З Польщі депортували двох журналістів українського інформаційного агентства Rayon.in.ua, які проводили розслідування щодо торгівлі держави із Росією.

Про це повідомили на сайті ІА.

Як зазначається, редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Польщею.

"Журналісти повинні були дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік та з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону — польський чи російський. Також планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів відповідної торгівлі", — пише Rayon.in.ua.

Однак представників ЗМІ затримали працівники правоохоронних органів, відібравши у них два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам'яті, мікрофони, павербанки й селфі-палиці.

Окрім цього, поляки без згоди українців обшукали їхній автомобіль та вилучили звідти редакційне майно: ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла.

"Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме — російські вагони скрапленого газу", — вказує інформагентство.

За словами реактора та відеооператора, їм вдалося побачити, а також зафіксувати на камеру, як російські зерно і газ ідуть до Польщі.

"Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД — "Русской железной дороги". Поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та депортувала", — розповів Конкевич.

Rayon.in.ua. звернулося до органів державної влади України та Польщі зі закликом належно відреагувати на відповідний інцидент.

"Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, що забороняє нашим журналістам відвідувати держави Шенгенської зони упродовж п'яти років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, позаяк така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність. Відсутність техніки значною мірою блокує діяльність ІА", — наголосив директор Ігор Денисевич.

Своєю чергою Національна спілка журналістів України відреагувала на інцидент і закликала закордонних колег захистити права медійників.

"НСЖУ висловлює свою солідарність із колегами й звертається із закликом втрутитися і захистити права українських журналістів до Асоціації польських журналістів (SDP) та Міжнародної та Європейської федерацій журналістів", — підкреслили у Спілці.

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