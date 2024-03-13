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П'ятикутна зірка й ордени "Вітчизняна війна" та "Перемога": чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині
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П'ятикутна зірка й ордени "Вітчизняна війна" та "Перемога": чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині

Ексклюзивно
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П'ятикутна зірка й ордени &quot;Вітчизняна війна&quot; та &quot;Перемога&quot;: чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині
Фото: Суспільне Рівне

Громадська організація “Деколонізація. Україна” звернулися до Сарненської міської ради з вимогою демонтувати макети радянських орденів та фігуру солдата на "меморіалі солдатської слави" у місті Сарни на Рівненщині.

Про це Суспільному повідомив голова ГО Вадим Поздняков.

“Меморіал солдатської слави” — це комплекс із бронзової фігури солдата, стіною з вирізом у формі п’ятикутної зірки на якій з обох боків розміщені ордени у вигляді зірки та серпа й молота.

“Ми звернулися до міської ради з вимогою негайно демонтувати макети радянських орденів із зображенням Кремля, серпа і молота та пам'ятника совєцькому солдату, бо це неповага тримати такі об'єкти на території України”, – зазначив голова громадської організації “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков.

“Меморіал солдатської слави” у місті Сарни на Рівненщині: чому не "декомунізують" об’єкт
Фото: Суспільне Рівне

Історична довідка на сайті Сарненської міської ради інформує, що "Меморіал солдатської слави" відкрили у 1977 році. Він розташований на вулиці Суворова, яку у вересні 2022 року перейменували на Степана Бандери.

У цій же довідці є й опис меморіалу:

"Його увінчує врочиста стіна з барельєфними зображеннями орденів Перемоги і Вітчизняної війни, фігурний виріз у формі п'ятикутної зірки служить входом на меморіальне кладовище. Перед входом застигла бронзова фігура солдата. Він схилився на коліно і похилив голову, віддаючи шану тим, хто спочиває тут вічним сном. В його братських могилах поховано 2 705 солдат і офіцерів, які загинули в боях за Сарни та від ран, одержаних в бойових операціях".

“Меморіал солдатської слави” у місті Сарни на Рівненщині: чому не "декомунізують" об’єкт
“Меморіал солдатської слави” у місті Сарни на Рівненщині: чому не "декомунізують" об’єкт. Фото: Суспільне Рівне

У коментарі Суспільному начальник управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради Едуард Раковець зазначив:

“На мою думку, якщо уважно почитати закон “Про охорону культурної спадщини”, меморіал – це місце поховання. Так от, якраз на місці поховань не можна, щось змінювати, зносити й так далі. Незважаючи на те, що це скрізь в Україні так робиться, на жаль, цього робити не можна”.

Едуард Раковець наголосив, що демонтувати об’єкти на меморіалі не будуть, а ордени раніше зафарбували:

“Їх [ордени – ред.] дуже просто взяти й збити. І теоретично за це має бути відповідальність. Їх зафарбували — компромісне рішення. Кардинальним рішенням могло б бути перенесення цього меморіалу на кладовище. Але це дуже складно, затратно і по часу, і по грошах, і по всьому. Тому ми такий варіант навіть не розглядаємо”.

П'ятикутна зірка й ордени "Вітчизняна війна" та "Перемога": чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині
Орден "Вітчизняна війна". Фото: Суспільне Рівне

П'ятикутна зірка й ордени "Вітчизняна війна" та "Перемога": чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині
Орден "Перемога". Фото: Суспільне Рівне

Голова "Деколонізація. Україна" Вадим Подзняков зауважив, що подібні об'єкти зараз активно демонтовують на Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині:

“Дико, коли у місті Рівненської області досі таке зберігають. Сподіваюся на здоровий глузд і негайне усунення символіки тоталітаризму”.

П'ятикутна зірка й ордени "Вітчизняна війна" та "Перемога": чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині
Фото: Суспільне Рівне

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