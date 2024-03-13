НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Старості" Бургунки на Херсонщині повідомили про підозру у колабораціонізмі — поліція
КолабораціонізмПОЛІЦІЯПРОКУРАТУРАРегіони

"Старості" Бургунки на Херсонщині повідомили про підозру у колабораціонізмі — поліція

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Херсонщині поліція заочно повідомила про підозру в колабораціонізмі жительці Бериславського району, яку окупаційна влада призначила "старостою Бургунської сільської ради.

Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.

Як йдеться в дописі, слідчий Бериславського районного відділу поліції Владислав Гринь розповів, що правоохоронці отримали інформацію про причетність жінки до співпраці з окупаційною владою. Під час слідства встановили, що 54-річна уродженка Бургунки незадовго до повномасштабного вторгнення повернулася додому із заробітків з Росії.

Коли російські війська захопили Бериславський район представники незаконно створеної місцевої окупаційної влади запропонували жінці стати їх представником у селі. Вона погодилась на співпрацю добровільно, йдеться в повідомленні.

За даними поліції, підозрювана зокрема, організовувала та контролювала нарахування пенсійних і соціальних виплат у російських рублях, видачі гуманітарної допомоги від окупаційної влади.

Слідчі кваліфікували дії "старости" за ч. 5 ст. 111-1Колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років позбавлення воді з конфіскацією майна.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Посадовець-колаборант Олександр Черніков
Україна засудила до 15 років ув'язнення посадовця з Криму за держзраду та колабораціонізм
Очолив відділ окупаційного міністерства. Депутата Новокаховської міськради Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі
Очолив відділ окупаційного міністерства. Депутата Новокаховської міськради Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі
Судили колаборантку
Публічно заперечувала збройну агресію РФ: у Рівному засудили жінку за колабораційну діяльність
Шпигував за колонами ЗСУ: у Миколаєві викрили російського інформатора на зборі та передачі розвідданих — СБУ
Шпигував за колонами ЗСУ: у Миколаєві викрили російського інформатора на зборі та передачі розвідданих — СБУ
На початок