На Херсонщині поліція заочно повідомила про підозру в колабораціонізмі жительці Бериславського району, яку окупаційна влада призначила "старостою Бургунської сільської ради.
Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.
Як йдеться в дописі, слідчий Бериславського районного відділу поліції Владислав Гринь розповів, що правоохоронці отримали інформацію про причетність жінки до співпраці з окупаційною владою. Під час слідства встановили, що 54-річна уродженка Бургунки незадовго до повномасштабного вторгнення повернулася додому із заробітків з Росії.
Коли російські війська захопили Бериславський район представники незаконно створеної місцевої окупаційної влади запропонували жінці стати їх представником у селі. Вона погодилась на співпрацю добровільно, йдеться в повідомленні.
За даними поліції, підозрювана зокрема, організовувала та контролювала нарахування пенсійних і соціальних виплат у російських рублях, видачі гуманітарної допомоги від окупаційної влади.
Слідчі кваліфікували дії "старости" за ч. 5 ст. 111-1Колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років позбавлення воді з конфіскацією майна.
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