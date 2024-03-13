На Херсонщині поліція заочно повідомила про підозру в колабораціонізмі жительці Бериславського району, яку окупаційна влада призначила "старостою Бургунської сільської ради.

Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.

Як йдеться в дописі, слідчий Бериславського районного відділу поліції Владислав Гринь розповів, що правоохоронці отримали інформацію про причетність жінки до співпраці з окупаційною владою. Під час слідства встановили, що 54-річна уродженка Бургунки незадовго до повномасштабного вторгнення повернулася додому із заробітків з Росії.

Коли російські війська захопили Бериславський район представники незаконно створеної місцевої окупаційної влади запропонували жінці стати їх представником у селі. Вона погодилась на співпрацю добровільно, йдеться в повідомленні.

За даними поліції, підозрювана зокрема, організовувала та контролювала нарахування пенсійних і соціальних виплат у російських рублях, видачі гуманітарної допомоги від окупаційної влади.

Слідчі кваліфікували дії "старости" за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років позбавлення воді з конфіскацією майна.

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