НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Голова Закарпатської ОВА здійснив робочий візит в австрійський Тіроль: про що домовились
МІСЦЕВА ВЛАДААВСТРІЯРегіониТоп регіонів

Голова Закарпатської ОВА здійснив робочий візит в австрійський Тіроль: про що домовились

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Голова Закарпатської ОВА здійснив робочий візит в австрійський Тіроль: про що домовились
Закарпатська обласна військова адміністрація. Фото: Суспільне Ужгород

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита здійснив робочий візит до федеральної землі Тіроль Республіки Австрія, де разом із головою уряду Антоном Маттле підписали угоду про співробітництво. Основними напрямками співпраці стануть: охорона здоровʼя, наука, вища освіта, спорт, культура, економіка, сільське господарство, туризм тощо.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільника ОВА, Закарпаття приєдналося до проукраїнської коаліції в межах групи підтримки України в уряді Тіролю "Task force Ukraine" на чолі з Гюнтером Платтером.

У результаті візиту представники урядів також домовились про те, що:

  • закарпатські медики отримають можливість навчатися, стажуватися й підвищувати кваліфікацію на базі Rehabilitationszentrum Häring;
  • Тіроль візьме участь у пілотній програмі Закарпатської ОВА та Української асоціації футболу щодо організації спортивних кемпів, оздоровлення та відпочинку дітей з прифронтових регіонів країни;
  • Закарпаття співпрацюватиме з Тіролем у питаннях реабілітації та відновлення здоров’я українців;
  • завершується перша частина спільного проєкту між Закарпаттям та Тіролем у напрямку розвитку вівчарства. Наразі формують логістику та визначають господарства, які візьмуть участь у другій частині, яка передбачає прийом австрійських і німецьких порід овець з відповідною селекційною роботою.

Віктор Микита додав, що у межах роботи Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, формують перелік українських громад, які мають перспективу розвитку взаємовідносин з громадами Тіролю.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Кіровоградщині громадам частково оплатять проєкти землеустрою для природно-заповідного фонду
На Кіровоградщині громадам частково оплатять проєкти землеустрою для природно-заповідного фонду
Земля біля Палацу культури й спорту "Хімік"
На сесії Рівнеради не проголосували за продаж "Рівнеазоту" 13 га землі біля "Хіміка"
У Кропивницькому лісопарк біля річки обгородили парканом. Чи законно
У Кропивницькому лісопарк біля річки обгородили парканом. Чи законно
У Полтаві розглядають справу Диканя та Шевельова
Долучали речові докази: у Полтаві розглядали справу депутата Диканя та посадовця Шевельова
На початок