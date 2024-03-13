Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита здійснив робочий візит до федеральної землі Тіроль Республіки Австрія, де разом із головою уряду Антоном Маттле підписали угоду про співробітництво. Основними напрямками співпраці стануть: охорона здоровʼя, наука, вища освіта, спорт, культура, економіка, сільське господарство, туризм тощо.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільника ОВА, Закарпаття приєдналося до проукраїнської коаліції в межах групи підтримки України в уряді Тіролю "Task force Ukraine" на чолі з Гюнтером Платтером.

У результаті візиту представники урядів також домовились про те, що:

закарпатські медики отримають можливість навчатися, стажуватися й підвищувати кваліфікацію на базі Rehabilitationszentrum Häring;

Тіроль візьме участь у пілотній програмі Закарпатської ОВА та Української асоціації футболу щодо організації спортивних кемпів, оздоровлення та відпочинку дітей з прифронтових регіонів країни;

Закарпаття співпрацюватиме з Тіролем у питаннях реабілітації та відновлення здоров’я українців;

завершується перша частина спільного проєкту між Закарпаттям та Тіролем у напрямку розвитку вівчарства. Наразі формують логістику та визначають господарства, які візьмуть участь у другій частині, яка передбачає прийом австрійських і німецьких порід овець з відповідною селекційною роботою.

Віктор Микита додав, що у межах роботи Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, формують перелік українських громад, які мають перспективу розвитку взаємовідносин з громадами Тіролю.

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