НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 14 березня
ПОГОДАРегіони

Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 14 березня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 14 березня
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

14 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ, у горах — мокрий сніг. Вночі та вранці — слабкий туман.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 5-7⁰ тепла. По області вночі — від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 2-7⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 0-5⁰ морозу, вдень — 0-5⁰ тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри. У тумані — 600-900 метрів.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Невеликий дощ, місцями зі снігом: прогноз погоди на Донеччині 15 березня
Невеликий дощ, місцями зі снігом: прогноз погоди на Донеччині 15 березня
Квітневі температури: синоптик розповів, якою буде погода на Черкащині
Квітневі температури: синоптик розповів, якою буде погода на Черкащині
За останню добу рівень річки Дніпро у Києві піднявся на 29 см — КМВА
За останню добу рівень річки Дніпро у Києві піднявся на 29 см — КМВА
Якою буде погода на Івано-Франківщині 15 березня
Якою буде погода на Івано-Франківщині 15 березня
На початок