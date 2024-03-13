Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 14 березня

14 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ, у горах — мокрий сніг. Вночі та вранці — слабкий туман.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 5-7⁰ тепла. По області вночі — від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 2-7⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 0-5⁰ морозу, вдень — 0-5⁰ тепла.
Вітер — південно-східний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри. У тумані — 600-900 метрів.
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