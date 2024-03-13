Місто Торецьк, що на Донеччині, наразі — за 7 кілометрів від лінії фронту, і перебуває під постійними обстрілами армії РФ. За словами начальника міської військової адміністрації Василя Чинчика, тут залишаються жити понад 12 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення — це було 70-тисячне місто. Нині тут немає газопостачання, не працюють водогін та каналізація. Електроенергію намагаються відновлювати комунальники. Як живуть люди в прифронтовому місті — репортаж.
На одній з вулиць Торецька після обстрілу росіян 11 березня — земля на ґанку, розбитий дах, паркан, вікна та двері. За даними начальника міської військової адміністрації Василя Чинчика, росіяни вдарили по місту авіабомбою.
Поруч із місцем влучання у Торецьку живе Раїса, жінка згадує той вечір:
"Ми з чоловіком у підвал лазили за солінням, вилізли, я встигла до дверей добігти й в хату заскочила. А він упав у гаражі, під стіл. Слава Богу, тільки вікно розлетілося, зачинили. Страшно. А як живуть? У мене 92 роки бабуся, сестра на наступній вулиці лежача — будинок розбомбили, а тепер без зору, не піднімається, ще й деменція", — розповіла Раїса.
Жінка розповідає, того ж вечора вимкнули електрику, але згодом полагодили. Немає у місті й газу, води, опалення. Не працює каналізація.
"Дощову збираємо, сніг топиться — збираємо. А так, привозять бочки. Ось так і живемо. На велосипеді чоловік поїде, привезе — запас є. І давали воду питну, і продукти нам дають".
"Наш пристрій — це для туалету така вода. А коли чиста, тут ванни стоять: влітку, навесні, восени. Тут ми так й живемо. А виїжджати, куди виїжджати?"
Разом з сусідом лагодить дах будинку чоловік Раїси — Володимир. Розповідає, ремонт робить вже вдруге:"Це вже вдруге. У мене кроква луснула, коли там вдарило. Тут дах ліг".
Водопостачання у Торецьку
Проблеми із водопостачанням у місті вже 10 років. Російські війська періодично перебивали обстрілами водогін "Горлівка-Донецьк". Місцева влада намагалась його відновлювати.
Нині безкоштовно технічну воду можна отримати тільки в резервуарах.
Жителька Торецька Людмила розповідає: по воду ходить щодня: "А коли прання — більше. По п'ять бутилів потрібно привозити. Хто руками, хто машинкою (перуть — ред.). Дивлячись як, хто. Наливаємо в машинку й перемо".
Ця вода — зі свердловини, нефільтрована, розповідає водій Торецького водоканалу Микола Сєгалов. Він щодня наповнює бочки.
"Розвозимо воду по бочках, щоб люди набрали, кому в туалет, кому що. Кожного дня, ці бочки заповнюють. Свердловина дуже глибока — 37 метрів. Вода технічна через те, що нефільтрована, а так вона нормальна. Люди готують й п'ють. Хто кип'ячену, хто таку просту", — каже чоловік.
За даними начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика, з початку повномасштабного російського вторгнення у місті загинуло 130 людей, ще 413 отримали поранення. Нині у місті залишається жити 12 тисяч людей, з них 13 дітей.
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