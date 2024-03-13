Місто Торецьк, що на Донеччині, наразі — за 7 кілометрів від лінії фронту, і перебуває під постійними обстрілами армії РФ. За словами начальника міської військової адміністрації Василя Чинчика, тут залишаються жити понад 12 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення — це було 70-тисячне місто. Нині тут немає газопостачання, не працюють водогін та каналізація. Електроенергію намагаються відновлювати комунальники. Як живуть люди в прифронтовому місті — репортаж.

На одній з вулиць Торецька після обстрілу росіян 11 березня — земля на ґанку, розбитий дах, паркан, вікна та двері. За даними начальника міської військової адміністрації Василя Чинчика, росіяни вдарили по місту авіабомбою.

Зруйновані російськими обстрілами будинки, Торецьк, Донецька область, 12 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Зруйновані російськими обстрілами будинки та потрощена автівка, Торецьк, Донецька область, 12 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Поруч із місцем влучання у Торецьку живе Раїса, жінка згадує той вечір:

"Ми з чоловіком у підвал лазили за солінням, вилізли, я встигла до дверей добігти й в хату заскочила. А він упав у гаражі, під стіл. Слава Богу, тільки вікно розлетілося, зачинили. Страшно. А як живуть? У мене 92 роки бабуся, сестра на наступній вулиці лежача — будинок розбомбили, а тепер без зору, не піднімається, ще й деменція", — розповіла Раїса.

Жителька Торецька Раїса, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Жінка розповідає, того ж вечора вимкнули електрику, але згодом полагодили. Немає у місті й газу, води, опалення. Не працює каналізація.

"Дощову збираємо, сніг топиться — збираємо. А так, привозять бочки. Ось так і живемо. На велосипеді чоловік поїде, привезе — запас є. І давали воду питну, і продукти нам дають".

Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, Торецьк, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

"Наш пристрій — це для туалету така вода. А коли чиста, тут ванни стоять: влітку, навесні, восени. Тут ми так й живемо. А виїжджати, куди виїжджати?"

Технічна вода біля будинку Раїси, Торецьк, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Разом з сусідом лагодить дах будинку чоловік Раїси — Володимир. Розповідає, ремонт робить вже вдруге:"Це вже вдруге. У мене кроква луснула, коли там вдарило. Тут дах ліг".

Чоловік Раїси, Володимир разом з сусідом лагодить дах будинку пошкодженого під час обстрілу, Торецьк, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Водопостачання у Торецьку

Проблеми із водопостачанням у місті вже 10 років. Російські війська періодично перебивали обстрілами водогін "Горлівка-Донецьк". Місцева влада намагалась його відновлювати.

Нині безкоштовно технічну воду можна отримати тільки в резервуарах.

Жителька Торецька Людмила розповідає: по воду ходить щодня: "А коли прання — більше. По п'ять бутилів потрібно привозити. Хто руками, хто машинкою (перуть — ред.). Дивлячись як, хто. Наливаємо в машинку й перемо".

Жителька Торецька Людмила набирає технічну воду з резервуару, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

В Торецьку відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, тому біля багатоквартирних будинків побудували дерев'яні туалети, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Ця вода — зі свердловини, нефільтрована, розповідає водій Торецького водоканалу Микола Сєгалов. Він щодня наповнює бочки.

"Розвозимо воду по бочках, щоб люди набрали, кому в туалет, кому що. Кожного дня, ці бочки заповнюють. Свердловина дуже глибока — 37 метрів. Вода технічна через те, що нефільтрована, а так вона нормальна. Люди готують й п'ють. Хто кип'ячену, хто таку просту", — каже чоловік.

Водій Торецького водоканалу Микола Сєгалов, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

За даними начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика, з початку повномасштабного російського вторгнення у місті загинуло 130 людей, ще 413 отримали поранення. Нині у місті залишається жити 12 тисяч людей, з них 13 дітей.

Пошкоджений російськими обстрілами будинок, Торецьк, Донецька область, 12 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

9 березня російські військові обстріляли у місті Свято-Макаріївський храм української православної церкви. Внаслідок обстрілу у будівлі пошкодило дах та вікна. Фото: Суспільне Донбас

Пошкоджений російськими обстрілами Свято-Макаріївський храм української православної церкви, Торецьк, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

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