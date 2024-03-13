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Дві киянки вигулювали собак без намордників. Поліція відреагувала
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Дві киянки вигулювали собак без намордників. Поліція відреагувала

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У Києві поліцейські склали 2 протоколи на власниць собак, які вигулювали їх без намордника
Собака. Фото: Патрульна поліція Києва/Telegram

У Києві патрульні поліцейські склали два протоколи про адмінпорушення на власниць собак, які вигулювали своїх домашніх улюбленців без намордників. Тварини налякали інших перехожих.

Про це інформує патрульна поліція Києва у своєму Telegram.

Один з інцидентів стався 12 березня в Печерському районі. До патрульних звернувся чоловік, який гуляв на вулиці з дитиною. З його слів, малечу налякав стаффордширський тер'єр, якого вигулювала незнайома жінка. Заявник розповів, що собака поводився агресивно і був без намордника.

Подібний випадок трапився в Дніпровському районі. Там літня жінка вигулювала собак без повідків та намордників. Тварини напали на власницю іншого песика, яка теж ішла зі своїм домашнім улюбленцем. Потерпіла намагалася захистити від собак свого "пухнастика", але чужі тварини заподіяли їй тілесні ушкодження. Патрульні з'ясували всі обставини подій і склали на власниць собак протоколи про адміністративне порушення за ст. 154Порушення правил тримання котів і собак КУпАП.

Статтею передбачено, що за вигул собак без повідців і намордників (крім порід, не внесених до списку небезпечних) або в невідведених для цього місцях можна отримати попередження або штраф від 170 до 340 грн. Для посадових осіб штраф становитиме від 340 до 850 грн.

Якщо порушення вчиняється повторно протягом року, то штраф для фізичної особи збільшується до 340-510 грн, для посадовця до 510-1020 грн.

Якщо порушення супроводжується шкодою здоров'ю людини або її майну, то власник собаки заплатить штраф від 1700 до 3400 грн, а посадовець — від 3400 до 5100 грн. Окрім штрафу, санкція статті передбачає конфіскацію тварини.

Раніше у столиці міністра закордонних справ Дмитра Кулебу вкусив чужий собака, коли урядовець вигулював власних песиків.

На Київщині правоохоронці склали протокол про адмінпорушення на власника бійцівського собаки. Пес бігав вулицею села без повідця і намордника і налякав 9-річного хлопчика.

А в Борисполі на Київщині собака покусав дітей, коли господар вигулював його на вулиці. Потерпілих доправили до медзакладу, а на власника тварини склали протокол про адмінпорушення.

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