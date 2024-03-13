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У Калуші на Івано-Франківщині у ДТП загинули три людини. Що відомо
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У Калуші на Івано-Франківщині у ДТП загинули три людини. Що відомо

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У Калуші на Івано-Франківщині у ДТП загинули три людини. Що відомо
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

Упродовж 12 березня у Калуші на Івано-Франківщині у двох дорожньо-транспортних пригодах загинули три людини: водійка з п'ятирічною донькою та перехожий.

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції в області.

Загинула матір з 5-річною донькою

Поблизу Калуша зіткнулися автомобіль Volkswagen Golf з вантажівкою з причепом Volvo. 32-річна водійка легковика з Коломиї виїжджала з території АЗС і зіткнулася з вантажівкою, якою керував 26-річний житель Калуського району.

У результаті ДТП водійка та її двоє неповнолітніх дітей отримали травми. Їх госпіталізували до Калуської центральної районної лікарні.

"Жінку та 5-річну дівчинку медикам врятувати не вдалося. Піврічне немовля наразі — в реанімаційному відділенні Калуської лікарні", — йдеться у дописі.

Водія перевірили на стан сп’яніння. За кермом він був тверезим.

Слідчі розпочали провадження ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Загинув пішохід

Увечері 12 березня в Калуші 25-річний водій автомобілем Opel Insignia на вулиці Євшана збив 62-річного перехожого, який вийшов на смугу руху автомобілів. Житель Калуша впав на дорогу, де на нього наїхав 38-річний водій автівкою Nissan Primera. Від отриманих травм пішохід помер дорогою до лікарні.

Водіїв перевірили на стан сп’яніння. Вони були тверезими.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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