У Калуші на Івано-Франківщині у ДТП загинули три людини. Що відомо

Упродовж 12 березня у Калуші на Івано-Франківщині у двох дорожньо-транспортних пригодах загинули три людини: водійка з п'ятирічною донькою та перехожий.
Про це інформують на Facebook-сторінці поліції в області.
Загинула матір з 5-річною донькою
Поблизу Калуша зіткнулися автомобіль Volkswagen Golf з вантажівкою з причепом Volvo. 32-річна водійка легковика з Коломиї виїжджала з території АЗС і зіткнулася з вантажівкою, якою керував 26-річний житель Калуського району.
У результаті ДТП водійка та її двоє неповнолітніх дітей отримали травми. Їх госпіталізували до Калуської центральної районної лікарні.
"Жінку та 5-річну дівчинку медикам врятувати не вдалося. Піврічне немовля наразі — в реанімаційному відділенні Калуської лікарні", — йдеться у дописі.
Водія перевірили на стан сп’яніння. За кермом він був тверезим.
Слідчі розпочали провадження ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Загинув пішохід
Увечері 12 березня в Калуші 25-річний водій автомобілем Opel Insignia на вулиці Євшана збив 62-річного перехожого, який вийшов на смугу руху автомобілів. Житель Калуша впав на дорогу, де на нього наїхав 38-річний водій автівкою Nissan Primera. Від отриманих травм пішохід помер дорогою до лікарні.
Водіїв перевірили на стан сп’яніння. Вони були тверезими.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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