Київські митники запобігли незаконному вивезенню за кордон колекції журналів та довідників. Вони, за висновком експертів, мають не лише культурну, а й історичну, художню та наукову цінність. Надрукована ця періодика у 1929-1941 роках.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба відомства.

Зазначається, що друковані видання з явними ознаками старовини митники виявили під час контролю посилки, яка прямувала з Вінничини до Китаю. За висновками експертів, збірка матеріалів має ознаки колекції. До неї увійшли підшивка журналів "Советское фото" 1938-1941 років, окремо — 21 журнал "Советское фото" цього ж періоду та два календарі-довідники фотографа на 1929-1931 роки.

Журнали та видання 20 століття. Фото: Київська митниця/Facebook

Як зауважили фахівці музею, ці календарі-довідники — одні з перших спеціалізованих радянських видань, присвячених різним аспектам фотосправи. Видання ж "Советское фото" можна вважати унікальним свідченням як загальної радянської, так і української історії. Інформація, яка міститься на сторінках видання, є цінною для дослідників історії фотомистецтва, розвитку прийомів та засобів фоторепортажу.

Журнали 20 століття. Фото: Київська митниця/Facebook

"Частина текстового матеріалу та фотоілюстрації в журналах повністю відображали всі ідеологічні засади радянської тоталітарної держави. Тож видання є цінним історичним джерелом для дослідників радянського повсякдення та особливостей радянської тоталітарної пропаганди", — йдеться у повідомленні.

Журнали 20 століття. Фото: Київська митниця/Facebook

Експерти зауважили, що видання мають історичну, художню, наукову та культурну цінність. Ними цікавляться колекціонери. Також на багатьох примірниках журналу є відбитки штампів, що свідчать про їхню належність до Державної публічної бібліотеки УРСР (сучасна Національна бібліотека України ім. В.Вернадського). Збережені штампи та інвентарні номери не містять поміток про погашення, тобто ймовірно вони не були вилучені із облікової документації бібліотеки.

Штамп Державної публічної бібліотеки УРСР (сучасна Національна бібліотека України ім. В.Вернадського). Фото: Київська митниця/Facebook

"Один з примірників має штамп, який може свідчити про його належність видатному українському вченому, академіку О.Богомольцю, що надає цьому примірнику меморіального значення", — кажуть фахівці.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво. Такого дозвільного документу митникам надано не було.

Що відомо про спроби вивезення історичних на культурних цінностей з України

Столичні митники виявили у міжнародному поштовому відправленні старовинні знаряддя праці часів ХІІ-XІV століть. Їх намагалися доставити із Київської області до Сполучених штатів Америки.

Правоохоронці запобігли незаконному вивезенню до Польщі 18 цінних старовинних монет, чотири з яких визнано культурною та історичною цінністю, а решта мають історичну цінність.

Камені віком 407 мільйонів років з відбитками давніх вимерлих риб вилучили митники. Їх намагалися незаконно переправити з України до США у міжнародному поштовому відправленні.

З України до Канади хотіли переслати Біблію, датовану ХІХ століттям. Відправник з Одеси задекларував її як звичайну книгу. Також київські митники конфіскували монети часів Римської імперії, які відправляли до США, Канади та Чилі.

Українську порцеляну ХХ століття митники виявили під час контролю міжнародного поштового відправлення та завадили її незаконному вивезенню. Прямували статуетки із Полтави до Болгарії.

Також правоохоронці вилучили посилку, заповнену культурними та історичними цінностями. Міжнародне поштове відправлення з 4 маленькими скульптурками та 19 документами і фото з ознаками старовини, прямувало із Запоріжжя до США.

У Києві презентували артефакти, врятовані від незаконного вивезення з України. Серед 469 експонатів — старовинні монети, ордени та медалі, предмети холодної зброї та військового спорядження від епохи бронзи до 19 ст.

Упродовж 2023 року Київська митниця вилучила з міжнародних посилок 2600 предметів, що належать до культурних цінностей. Їх намагались незаконно вивезти з України, а тепер передадуть музеям.