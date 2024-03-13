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У Миколаєві схвалили зміни в організації дорожньо-транспортного руху
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У Миколаєві схвалили зміни в організації дорожньо-транспортного руху

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У Миколаєві на засіданні виконкому міської ради ухвалили рішення щодо тимчасового двостороннього руху транспорту на період ремонтних робіт ТЕЦ.

Про це 13 березня повідомили під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Зі слів заступника начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій міської ради Олега Кукси, на вулиці Пограничній, від вулиці Громадянської до вулиці Садової організують двосторонній рух транспорту.

"Рух введено тимчасово, у зв'язку з ремонтними роботами".

"Щоб транспорт міг рухатися по вулиці Пограничній, без зміни руху на час проведення ремонтних робіт. Ми закриваємо квартал повністю і будуть проводити нормальні роботи", — говорить посадовець.

Виконком ухвалив зміни в організації дорожнього руху на кількох відрізках доріг міста. Олег Кукса зазначив, пішохідний перехід на вулицях Пушкінська та Велика Морська приберуть для збільшення інтенсивності руху вантажного транспорту.

По перше – це безпекове питання — Катерина Стоколяс.

"За рік у нас було два ДТП з летальними наслідками, коли фура хоче перескочити на повороті на зелений світлофор, а там вже іде пішохід. По друге, для того, щоб збільшити прохідність великого транспорту", — прокоментувала Суспільному членкиня виконкому, речниця КП "Миколаївпастранс" Катерина Стоколяс.

Також у змінах, що затвердив виконком 13 березня, визначення дороги з одностороннім рухом по вулиці Комкома, від провулка Корабелів до вулиці Корабелів.

"Там лікарня і лабораторія, багато машин стає. Прийняли рішення зробити односторонній рух, аби уникнути повної заборони зупинки транспорту", — додає Катерина Стоколяс.

Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій міської ради Олег Кукса повідомив, за зверненням районної адміністрації заборонили рух вантажівок по вулиці Защука, від вулиці Пушкінської до вулиці Декабристів.

"Там зробили нову дорогу, прийняли таке рішення, щоб великий транспорт з певною вагою не зіпсував покриття", — пояснила рішення виконкому Катерина Стоколяс.

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