У Криму під час обшуку у будинку Дудакова окупанти розбили скляні двері

Під час обшуку у будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу, члена Ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова у Бахчисараї окупованого Криму 13 березня російські силовики розбили скляні вхідні двері.
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Про це повідомив кореспондент "Кримської солідарності" у Facebook.
Так, під час обшуку окупанти перестрибнули через паркан і відкрили ворота. Вони розбили скляні вхідні двері, а наступні залізні двері не змогли відкрити та почали стукати. Слідчі дії закінчили близько 9:00 ранку. У будинку на Дудакова склали протокол, але копію сім'ї не віддали.
"Дружина дала йому з собою ліки і чай у термосі. Він страждає на цукровий діабет і гіпертонію. У якому процесуальному статусі перебуває Дудаков — родичам невідомо, але вони вже звернулися по юридичну допомогу", — зазначив кореспондент.
Що відомо про Едема Дудакова
17 лютого 2022 року в будинку Дудакова окупанти провели обшук. Активіста доставили до відділення окупаційної поліції Бахчисараю. Його звинувачували у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".
Тоді МЗС України висловило протест у зв‘язку із безпідставним затриманням Дудакова.
18 лютого його заарештували на 10 діб за адмінпротоколом про "розпалювання ненависті" за коментар 2017 року у Facebook. Оскільки коментар не був видалений до цього дня, "прокуратура" вважає це "тривалим злочином". За словами делегата Курултаю кримськотатарського народу це був емоційний текст, який висміював та критикував певні явища, а фахівець вирвав слова з контексту і не розглядав пост цілком.
Того ж дня біля "Бахчисарайського районного суду" окупаційна поліція провела грубі затримання слухачів, які прийшли на засідання з розгляду адміністративної справи Едема Дудакова. Журналіста "Кримської солідарності" затримали у прямому етері.
21 лютого "Бахчисарайський районний суд" заарештував 10 із 15 кримськотатарських активістів, які прийшли на відкрите судове засідання у справі Едема Дудакова, також заарештованого на 10 діб. П'ятьом старшим слухачам пенсійного віку присудили штрафи від 10 до 12 тисяч рублів (близько 4 тисяч грн).
Дудаков активно протестував проти знищення культурної спадщини в окупованому Криму, зокрема Ханського палацу, який окупанти реконструюють.
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