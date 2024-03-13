У Криму під час обшуку у будинку Дудакова окупанти розбили скляні двері

Що відомо про Едема Дудакова

17 лютого 2022 року в будинку Дудакова окупанти провели обшук. Активіста доставили до відділення окупаційної поліції Бахчисараю. Його звинувачували у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".

Тоді МЗС України висловило протест у зв‘язку із безпідставним затриманням Дудакова.

18 лютого його заарештували на 10 діб за адмінпротоколом про "розпалювання ненависті" за коментар 2017 року у Facebook. Оскільки коментар не був видалений до цього дня, "прокуратура" вважає це "тривалим злочином". За словами делегата Курултаю кримськотатарського народу це був емоційний текст, який висміював та критикував певні явища, а фахівець вирвав слова з контексту і не розглядав пост цілком.

Того ж дня біля "Бахчисарайського районного суду" окупаційна поліція провела грубі затримання слухачів, які прийшли на засідання з розгляду адміністративної справи Едема Дудакова. Журналіста "Кримської солідарності" затримали у прямому етері.

21 лютого "Бахчисарайський районний суд" заарештував 10 із 15 кримськотатарських активістів, які прийшли на відкрите судове засідання у справі Едема Дудакова, також заарештованого на 10 діб. П'ятьом старшим слухачам пенсійного віку присудили штрафи від 10 до 12 тисяч рублів (близько 4 тисяч грн).

Дудаков активно протестував проти знищення культурної спадщини в окупованому Криму, зокрема Ханського палацу, який окупанти реконструюють.