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Збитки на 1,2 мільйона гривень: на Волині викрили незаконний видобуток піску
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Збитки на 1,2 мільйона гривень: на Волині викрили незаконний видобуток піску

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Незаконний видобуток піску
Місце незаконного видобутку піску у Луцькому районі, 13 березня 2024 року. Фото: Волинська обласна прокуратура

На Волині зафіксували факт незаконного видобутку піску. Збитки становлять понад 1,2 мільйона гривень.

Керівнику та двом працівникам комунального підприємства повідомили про підозру, розповіла Суспільному речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич.

З її слів, йдеться про виконувача обов'язків директора, головного бухгалтера та бухгалтера комунального підприємства однієї з селищних рад Луцького району.

За даними слідства, із вересня по грудень 2023 року керівник підприємства без спецдозволів на користування надрами здійснював на території селищної ради видобуток піску та доставку його клієнтам. Пісок перевозили технікою комунального підприємства.

Також слідчі встановили, що бухгалтери вносили до офіційних документів відомості щодо використання транспортних засобів комунального підприємства і отримували кошти від клієнтів.

Про яку саме селищну раду йдеться — у рамках слідства поки не розголошують, зазначила речниця прокуратури.

На Волині прокуратура викрила незаконний видобуток піску
Самовільний видобуток піску у Луцькому районі. Фото: Волинська обласна прокуратура

За словами Наталії Мурахевич, наразі трьох причетних підозрюють у "незаконному видобутку корисних копалинч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України. з використанням службового становища". У разі доведення вини їм може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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