Військовий з Львівщини отримав "Срібний хрест" від Головнокомандувача ЗСУ

Військовослужбовця Зеновія Вереса з Новороздільської громади нагородили нагрудним знаком «Срібний хрест» від Головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

"За особисту мужність і героїзм, самовідданість, високий професіоналізм, стійкість та рішучість під час виконання військового обов’язку почесною відзнакою був удостоєний воїн з Новороздільської громади Зеновій Верес. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 25.01.2024р. №175 нашого земляка нагородили нагрудним знаком "Срібний хрест", — йдеться у повідомленні.

Нагрудним знаком "Срібний хрест" нагороджуються офіцери ЗСУ за особистий внесок у справу розбудови й розвитку Збройних сил України, успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.