До Броварського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про загоряння приватного будинку в Березані. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 42-річної жінки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Київської області.

Зазначається, що на місці події правоохоронці з'ясували, що до злочину може бути причетний 47-річний місцевий житель. До підпалу фігурант відпочивав у компанії знайомих: двох жінок та чоловіка.

"Під час розпиття спиртних напоїв між присутніми виник конфлікт. Зловмисник вийшов з будинку до гаражного приміщення, там взяв каністру із бензином та повернувшись, облив легкозаймистою речовиною і підпалив кімнату. В результаті чого, виникло загоряння приміщення", — йдеться у повідомленні.

Затримання підозрюваного. Фото: Національна поліція

У поліції поінформували, що чоловіка затримали за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За ч.1 ст.115 Кримінального кодексу — умисне вбивство, слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Що відомо про інші випадки нападів та вбивств у Києві

Оболонська окружна прокуратура Києва направила до суду звинувачення стосовно 51-річного чоловіка. Його підозрюють у зґвалтуванні жінки, яка потому померла у лікарні.

Чоловік у Києві напав на водія маршрутки. Поки поранений в крові просив допомогу, зловмисник викрав усю виручку та втік.

Київські оперативники затримали підозрюваного у розбійному нападі і пограбуванні жінки. Потерпіла отримала кошти за продаж квартири. Нападник підстеріг її в під'їзді і відібрав усі гроші.

Також у столиці правоохоронці затримали підозрюваного, який задушив свою сестру. Після скоєного чоловік обікрав помешкання та втік. Наразі йому загрожує довічне позбавлення волі.

34-річного киянина поліція підозрює у вбивстві пенсіонера. Чоловік понад 10 років доглядав за ним і отримував гроші від родичів. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив літнього чоловіка.