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На Одещині затримали організатора незаконного трансферу за кордон та двох призовників
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На Одещині затримали організатора незаконного трансферу за кордон та двох призовників

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На Одещині затримали організатора незаконного трансферу за кордон та двох призовників
Затримані прикордонниками чоловіки. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники затримали організатора трансферу та двох чоловіків, які намагались незаконно потрапити до Молдови.

Про це 13 березня повідомили у Держприкордонслужбі та у поліції Одещини.

За даними служби, призовники знайшли людину, що пропонувала незаконну подорож за кордон у закритому телеграм-каналі, та оцінила свої послуги у 1,5 тисячі доларів з кожного. У поліції уточнили, що організатором є жителем Роздільнянського району.

Згідно з інструкцією, чоловіки мали прибути до однієї з залізничних станцій, де їх очікував організатор. Після цього вони повинні були пересидіти у нього вдома, а вже наступного ранку виїхати до його знайомого, який живе за декілька кілометрів від кордону.

На Одещині затримали організатора трансферу та двох призовників
Затриманий чоловік. Фото: ДПСУ

"Того ж вечора, місцевий житель — "провідник" повів громадян до запланованого місця втечі. Однак, завдяки пильності прикордонників, їх подорож завершилась в Україні за кілька метрів від кордону", — йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що затриманому організатору схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332Сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Кримінального кодексу України, за що загрожує до дев'яти років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 151400 гривень.

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