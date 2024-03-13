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Цьогоріч на Дніпропетровщині планують висадити вісім мільйонів саджанців лісу
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Цьогоріч на Дніпропетровщині планують висадити вісім мільйонів саджанців лісу

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Цьогоріч на Дніпропетровщині планують висадити вісім мільйонів саджанців лісу
Фото: Східний лісовий офіс

На Дніпропетровщині розпочали лісокультурну кампанію. Цьогоріч планують висадити рекордну за останні роки кількість сіянців — вісім мільйонів.

Про це мовиться у Telegram-каналі Східного лісового офісу.

Засіяти планують понад тисячу гектарів. Переважно висаджуватимуть сіянці хвойних порід — сосни звичайної та сосни кримської з домішками листяних порід.

"Аби всі лісові насадження росли стійкими до кліматичних умов та задля біорізноманіття ми відходимо від монокультур. Як зазначають лісівники — потрібно не лише висадити ліс, а зробити його якісним та продуктивним", — сказано у дописі.

Завдяки сприятливим погодним умовам, лісокультурну кампанію мають завершити вчасно.

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