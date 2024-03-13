На Тернопільщині відкрили виставку іконопису "Українські ангели"

На Тернопільщині у Заліщицькому обласному госпіталі відкрили виставку іконопису "Українські ангели". Автор робіт капелан Олександр Левчук.
Про це повідомили на сторінці Заліщицького обласного госпіталю.
Виставку відвідали військові капелани ПЦУ, волонтери, поранені воїни ЗСУ, що проходять лікування в госпіталі, медичний персонал.
Виставка "Українські ангели". Фото: Заліщицький обласний госпіталь
За словами автора, картини присвячені кожній області України. На них зображені воїни, медики, рятувальники, кухарі, журналісти.
Відкриття виставки. Фото: Заліщицький обласний госпіталь
Капелан почав створювати ікони на другий день повномасштабного вторгнення.
Роботи капелана Олександра Левчука. Фото: Заліщицький обласний госпіталь