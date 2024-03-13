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Збирає кошти для ЗС РФ у Криму: колишній українській спортсменці Давидко загрожує до 12 років ув'язнення
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Збирає кошти для ЗС РФ у Криму: колишній українській спортсменці Давидко загрожує до 12 років ув'язнення

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Колишня українська спортсменка Ольга Давидко
Колишня українська спортсменка Ольга Давидко. Фото: Facebook/СБУ

До українського суду передали обвинувальний акт за пособництво державі-агресоруч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України щодо колишньої української спортсменки Ольги Давидко, яка переховується в окупованому Криму та збирає кошти для російської армії для війни в Україні.

Про це повідомила Служба безпеки України на своїй сторінці у Facebook.

Вона очолює "благодійний фонд", який закуповує для ЗС РФ дрони, дизельні генератори, рації, тепловізори та інше військове спорядження та обладнання.

Обвинувачена надає "адресну" допомогу 15 окупаційним угрупуванням, які у тому числі воювали у Бахмуті, та "опікується" військовими госпіталями. Зокрема, організувала виробництво харчових раціонів у консервах, які з технікою та амуніцією постійно передає окупантам.

Крім того, за даними СБУ, Давидко веде активну публічну діяльність, виступає у пропагандистських ЗМІ, закликає підтримувати російських військових та виправдовує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вона також підтримала окупацію Криму у 2014 році.

"Обвинувачена – колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної РФ, однак зробила перерву в кар’єрі після заборони російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях", — зазначила прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення Давидко до відповідальності за злочини проти України.

"Дії обвинуваченої – яскравий приклад пособництва державі-агресору. Їх систематичність, тривалість та послідовність свідчать про чітку мету – завдати шкоду нашій державі шляхом підтримки армії ворога та впливу на свідомість мешканців півострова", – заявив керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний.

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