Збільшилася кількість зайців-русаків, козуль, лосів, оленів та сірих куріпок, натомість стало менше кабанів. Такі результати зимового обліку тварин, який проводили протягом січня-лютого на території мисливських угідь Чернігівської області.

Про це Суспільному повідомив начальник відділу мисливського господарства та полювання Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Микола Пиріг.

За його словами, облік проводився по основних видах представників мисливської фауни таких як: лось, олень європейський, олень плямистий, кабан, козуля, заєць-русак та інші.

Скільки тварин нарахували

На території мисливських угідь Чернігівської області нарахували:

1 379 лосів (для порівняння, у 2022 році їх було 1274, у 2023 – 1291),

1 060 оленів європейських (2022 – 897, 2023 – 991),

103 оленів плямистих (2022 – 55, 2023 – 61),

13 799 козуль (2022 – 12 432, 2023 – 13 277),

2 045 диких кабанів (2022 – 2 290, 2023 – 2 173),

49 182 зайців-русаків (2022 – 45 706, 2023 – 47 748),

25 287 сірих куріпок (2022 – 23 254, 2023 – 25 211).

Крім того, 923 білки, 246 вовків, 2 288 норок американських, 855 видр, 15 лісових куниць, 2 979 кам'яних куниць, 79 чорних тхорів, 44 рисі та 10 горностаїв.

Дані обліку свідчать, що чисельність основних видів диких тварин за останні роки по більшості видам залишається стабільною та збільшилась, окрім чисельності дикого кабана, зазначає Пиріг. Популяція останнього зменшилась через збільшення хижаків та хвороб.

Як проводиться облік в прикордонні

В Чернігівській області є закриті території для перебування працівників лісової охорони й користувачів мисливських угідь, на яких неможливо було провести облік мисливських тварин та обстеження мисливських угідь для виявлення загиблих тварин.

Зокрема, в прикордонній зоні інформація щодо чисельності мисливських тварин отримувалася протягом року шляхом опитування працівників, які мали доступ перебування в ній, тому має певну похибку, оскільки для тварин не існує кордонів через які відбувається міграція, що залежить від багатьох факторів.

Як регулюється чисельність хижих тварин

Зазвичай, чисельність хижих тварин регулюється шляхом полювання, говорить Пиріг. Однак, з початку повномасштабного вторгнення полювання на територіях мисливських угідь Чернігівської області заборонено. Крім того, відстрілювати хижаків, навіть при наявності спеціального дозволу, можна не на всій території області.

Під забороною лісові масиви в таких громадах: Новгород-Сіверській, Семенівській, Корюківській, Сновській, Городнянській, Добрянській, Ріпкинській, Любецькій, Гончарівській, Деснянській та Михайло-Коцюбинській.

У 2024 році видали 29 дозволів на відстріл хижих та шкідливих тварин. В результаті станом на 1 березня 2024 року відстріляли 287 лисиць, вісім вовків та двох єнотоподібних собак.

"Якщо не посилювати роботу з регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин, їх чисельність буде значно збільшуватись. Це своєю чергою може призвести до виникнення різних захворювань диких тварин, їх загибелі та багатьох інших негативних факторів (нападів хижаків на домашніх тварин та людей)", – зазначили в управлінні.

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