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Отримали з чужого рахунку близько 350 тис. грн: київська поліція затримала шахраїв
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Отримали з чужого рахунку близько 350 тис. грн: київська поліція затримала шахраїв

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Отримали з чужого рахунку близько 350 тис. грн: київська поліція затримала шахраїв
Затримання підозрюваних. Фото: Національна поліція

Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру двом чоловікам. Їх звинувачують у шахрайстві, а саме — у привласненні чужих коштів.

Про це повідомляють пресслужби Головного управління Національної поліції Києва та міської прокуратури.

Слідство встановило, що підозрювані — 28-річний уродженець Полтавської області та раніше судимий 36-річний киянин. Один із них раніше працював у сервісі поштових відправлень, що надає послуги з переказу коштів.

Чоловік знав як працює система, яким чином переводять гроші та мав доступ до персональних даних клієнтів. Коли фігуранти дізналися про наявність на рахунку одного з клієнтів поштового сервісу 350 тис. гривень, підозрювані вирішили зняти ці гроші.

"Вони заздалегідь підробили документи на ім'я фізичної особи-підприємця, у якого відкритий рахунок у фінустанові. В день вчинення злочину один з них зайшов до офісу організації та за підробленими документами зняв з рахунку близько 350 тисяч гривень. Інший в цей час знаходився поряд з приміщенням та спостерігав й мав попередити спільника в разі виникнення непередбачуваної ситуації", — сказав начальник управління карного розшуку поліції Києва Андрій Кічук.

За інформацією поліції, далі чоловіки зустрілись для того, щоб поділити гроші. Одразу після цього їх затримали. За ч.3 ст.190Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до п'яти років ув'язнення. Наразі правоохоронці обрали їм запобіжні заходи — цілодобовий домашній арешт.

Що відомо про інші випадки крадіжок грошей у Києві

Експрацівниця столичного банку привласнила понад 200 тисяч гривень з рахунку киянина. Жінка протягом кількох років виводила гроші з картки клієнта.

Хатня робітниця вкрала 25 000 доларів США у своїх роботодавців. Правоохоронці підозрюють жінку у 23 епізодах. За скоєне їй загрожує до восьми років ув'язнення.

Також правоохоронці затримали киянина, який заліз до чужого автомобіля та викрав звідти понад 35 000 доларів США і ноутбуки. За ці гроші чоловік купив собі автівку.

Столичні оперативники затримали двох підозрюваних, яких звинувачують у тому, що вони викрали у пенсіонерки 200 000 гривень. Фігуранти представлялися соціальними працівниками і пропонували оформити пільги.

Ще у Києві викрили групу шахраїв, які виманювали гроші у громадян за схемою "ваш родич у поліції". У причетності до злочину підозрюють трьох киян. Вони телефонували громадянам і повідомляли, що їхні родичі затримані за скоєння злочину — за бійку чи крадіжку.

Шахраї розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні зловмисникам ресурси. Їхня мета — зібрати платіжні дані громадян аби привласнити заощадження.

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