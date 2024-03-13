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На Львівщині ексслужбовця державної установи виконання покарань засудили за вчинене ДТП
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На Львівщині ексслужбовця державної установи виконання покарань засудили за вчинене ДТП

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На Львівщині ексслужбовця державної установи виконання покарань засудили за вчинене ДТП
ДТП на трасі "Київ-Чоп", травень 2021року. Фото: пресслужба Львівської обласної прокуратури

У Львові до трьох років ув'язнення засудили колишнього службовця однієї з державних установ виконання покарань, який у травні 2021 року вчинив ДТП. В аварії травмувалася 31-річна жінка.

Про це повідомили в відділі комунікацій Львівської обласної прокуратури.

"Обвинувачений, керуючи легковим автомобілем, виконав розворот ліворуч без сигналу світлового покажчика та не дав дорогу попутному транспорту – паливозаправнику. Внаслідок чого сталося зіткнення із вантажним автомобілем. 31-річна жінка, яка була пасажиркою в легковому автомобілі, отримала численні травми", — йдеться у повідомленні.

Чоловіка засудили за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі травми потерпілій (ч. 2 ст. 286 КК України). Та призначили покарання — 3 роки і 3 місяці позбавлення волі. Також позбавили права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.

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