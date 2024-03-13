НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Їх не бачать тепловізори та радари". В ГУР детальніше розповіли про дрони MAGURA, якими знищують російські кораблі
ДронМІНОБОРОНИЧорне мореВторгнення Росії в УкраїнуКРИМПодіїВійнаЗброя і технології

"Їх не бачать тепловізори та радари". В ГУР детальніше розповіли про дрони MAGURA, якими знищують російські кораблі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Їх не бачать тепловізори та радари&quot;. В ГУР детальніше розповіли про дрони MAGURA, якими знищують російські кораблі
Фото: Оборонно-промисловий кур'єр

Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Group-13 з позивним "Тринадцятий" розповів, як українські надводні дрони MAGURA V5, які знищують кораблі Чорноморського флоту РФ.

Про це боєць ГУР повідомив у інтерв'ю агентству BBC.

"Він (MAGURA — Ред.) не виділяє багато тепла, тому його майже не видно для тепловізійних камер. Він виготовлений із пластику, тому навіть радарам важко його побачити", — зазначив "Тринадцятий".

У матеріалі вказали, що заявлений радіус дії безпілотника становить 800 кілометрів, тому він може досягти Кримського півострова та навіть узбережжя Росії. MAGURA може нести 250 кілограмів вибухівки.

Командир спецпідрозділу Group-13 пояснив, що пульт дистанційного керування дрона нагадує один із тих "ядерних портфелів", які показують в голлівудських фільмах. Є навіть червоний тумблер для "ручного підриву".

Управління морським БПЛА здійснюється з бази через супутниковий зв'язок.

"Ви можете керувати з будь-якої частини світу, якщо у вас є інтернет", — повідомив боєць ГУР. MAGURA також має резервні з'єднання на випадок збою основного, підкреслив "Тринадцятий".

Однак командир спецпідрозділу Group-13 визнав російські системи радіоелектронної боротьби можуть глушити сигнал, але запевнив, що безпілотники здатні з цим боротися. Як саме — пояснювати не став.

Коли дрон атакує російський корабель, то може розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину. Завдяки його швидкості та розміру (6 метрів завдовжки) його важко помітити, особливо серед хвиль вночі, додає BBC.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що сьогодні триває робота над тим, аби посилити MAGURA системами ППО.

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V-типу розроблений в Україні.

Дрон є багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління та може виконувати різні операції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту та бойові місії.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Вінниччині російський безпілотник влучив у житловий будинок: одна людина загинула
На Вінниччині російський безпілотник влучив у житловий будинок: одна людина загинула
Допомагають захисникам наблизити перемогу: в Ужгороді двоє школярів збирають дрони
Допомагають захисникам наблизити перемогу: в Ужгороді двоє школярів збирають дрони
Розвідники 102 бригади нищать російську піхоту і техніку у пам'ять про полеглого командира Руслана Данка
Розвідники 102 бригади нищать російську піхоту і техніку у пам'ять про полеглого командира Руслана Данка
лозова 14 березня
Росія завдала удару безпілотником по Лозовій вранці 14 березня: наслідки влучання
На початок