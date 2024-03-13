Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Group-13 з позивним "Тринадцятий" розповів, як українські надводні дрони MAGURA V5, які знищують кораблі Чорноморського флоту РФ.

Про це боєць ГУР повідомив у інтерв'ю агентству BBC.

"Він (MAGURA — Ред.) не виділяє багато тепла, тому його майже не видно для тепловізійних камер. Він виготовлений із пластику, тому навіть радарам важко його побачити", — зазначив "Тринадцятий".

У матеріалі вказали, що заявлений радіус дії безпілотника становить 800 кілометрів, тому він може досягти Кримського півострова та навіть узбережжя Росії. MAGURA може нести 250 кілограмів вибухівки.

Командир спецпідрозділу Group-13 пояснив, що пульт дистанційного керування дрона нагадує один із тих "ядерних портфелів", які показують в голлівудських фільмах. Є навіть червоний тумблер для "ручного підриву".

Управління морським БПЛА здійснюється з бази через супутниковий зв'язок.

"Ви можете керувати з будь-якої частини світу, якщо у вас є інтернет", — повідомив боєць ГУР. MAGURA також має резервні з'єднання на випадок збою основного, підкреслив "Тринадцятий".

Однак командир спецпідрозділу Group-13 визнав російські системи радіоелектронної боротьби можуть глушити сигнал, але запевнив, що безпілотники здатні з цим боротися. Як саме — пояснювати не став.

Коли дрон атакує російський корабель, то може розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину. Завдяки його швидкості та розміру (6 метрів завдовжки) його важко помітити, особливо серед хвиль вночі, додає BBC.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що сьогодні триває робота над тим, аби посилити MAGURA системами ППО.

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V-типу розроблений в Україні.

Дрон є багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління та може виконувати різні операції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту та бойові місії.