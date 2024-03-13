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Виграла гранти та відкрила бізнес під час війни: історія кондитерки з Вільнянська, яка виготовляє солодощі з фруктів
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Виграла гранти та відкрила бізнес під час війни: історія кондитерки з Вільнянська, яка виготовляє солодощі з фруктів

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Анастасія Смикова з Вільнянська виготовляє солодощі
Солодощі, які виготовляє Анастасія Смикова. Фото: Суспільне Запоріжжя

Жителька Вільнянська Запорізької області Анастасія Смикова виготовляє солодощі з фруктів. Жінка мріяла про власну справу, однак не мала необхідного обладнання. Тож і наважилася взяти участь у грантових проєктах, де здобула перемогу.

Про бізнес під час війни та що надихає вдосконалюватися — Анастасія розповіла Суспільному.

До великої війни Анастасія Смикова сушила фрукти та виготовляла пастилу для своєї дитини:

"Дитина хотіла солодощів, але ми дуже ретельно ставилися до харчування, тому зробила самостійно. Виробляла їх на побутовій сушарці. Самостійно пробувала: щось не виходило, потім знову пробувала, знову не виходило, в Інтернеті немає якихось рецептів — все лише досвід".
Виграла гранти та відкрила бізнес під час війни: історія жінки з Вільнянська, яка виготовляє солодощі з фруктів
Анастасія Смикова. Фото: Суспільне Запоріжжя

Коли почалася велика війна, родина Анастасії переїхала до Львова. Жінка не мала роботи, тож вирішила вдосконалювати знання: самостійно вивчала технологію приготування пастили та фріпсів. Родичі підтримали, однак не вірили, що на цьому можна заробити:

"Презентувала друзям, родичам. Що не подобалось — прибирали, що подобалось — залишали. Всі рецептури були записані".
Виграла гранти та відкрила бізнес під час війни: історія жінки з Вільнянська, яка виготовляє солодощі з фруктів
Солодощі, які виготовляє Анастасія Смикова. Фото: Суспільне Запоріжжя

За рік родина Анастасії повернулася додому, до Вільнянська. Тоді жінка зрозуміла, що хоче втілити свою мрію — відкрити власну справу. Тож взяла участь у грантових проєктах:

"Мене запросили на проходження бізнес-тренінгу в хабі "ВОНА". Я там посіла перше місце й у мене з’явився професійний дегідратор-сушарка. Потім інший був проєкт від ГО "Укрпростір", де я також отримала грант у вигляді обладнання. І третій грант був від БФ "Посмішка", який допоміг мені закупити виробничі столи, мийки".
Виграла гранти та відкрила бізнес під час війни: історія жінки з Вільнянська, яка виготовляє солодощі з фруктів
Солодощі, які виготовляє Анастасія Смикова. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині Анастасія виготовляє 25 видів пастили:

"Зараз почали виробляти джерки та ковбаски. Вони зберігають свою користь, бо вони сушаться на маленьких температурах. Також ми сушимо фріпси різні: ананас, яблука, апельсини, ківі, кокос, слива, хурма. Ці фрукти можна відразу вживати".
Виграла гранти та відкрила бізнес під час війни: історія жінки з Вільнянська, яка виготовляє солодощі з фруктів
Солодощі, які виготовляє Анастасія Смикова. Фото: Суспільне Запоріжжя

Анастасія каже, що в майбутньому планує розширити асортимент — мотивують позитивні відгуки клієнтів, а також реалізовувати продукцію за кордоном:

"Коли віддаєш ці пакуночки та надсилають відгуки, як діти із задоволенням їдять, отримують радість від подарунку, від солодощів — дуже надихає".
Виграла гранти та відкрила бізнес під час війни: історія жінки з Вільнянська, яка виготовляє солодощі з фруктів
Солодощі, які виготовляє Анастасія Смикова. Фото: Суспільне Запоріжжя

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