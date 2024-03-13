Депутати Білої Церкви вирішили внести зміни до бюджету громади, щоб перерозподілити кошти на потреби Збройних сил та оборони. Фінансування цих напрямків збільшили на 34,3 млн грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.

Так, 12 березня відбулося засідання позачергової 52-ї сесії Білоцерківської міськради. У закритому режимі розглянули питання порядку денного, які стосувалися заходів підвищення обороноздатності країни. У підсумку депутати внесли зміни до:

Програми національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 р. (виділили додаткове фінансування — 31,8 млн грн);

Програми надання фінансової допомоги військовим частинам та органам військового управління ЗСУ на 2024 р. (1,8 млн грн);

Комплексної програми Білоцерківської міськради з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу на 2024 рік (0,7 млн грн).

Загалом зміни до кошторису громади передбачають виділення 34, 3 млн грн на вищезазначені напрямки.

Також забезпечать фінансуванням на суму 1,2 млн грн облаштування приміщення, де забезпечуватиметься робота військово-лікарської комісії у Білоцерківській громаді.

Що відомо про допомогу ЗСУ від громад Київщини

Депутати Бучанської міської ради наприкінці лютого 2024 року виділили 6,2 мільйона гривень, щоб придбати безпілотники для військових.

Також у лютому Макарівська селищна рада виділила 12,5 мільйонів гривень для закупівлі безпілотників та окопних РЕБ військовим.

Наприкінці 2023 року депутати Ірпінської міської ради ухвалили міський бюджет-2024, в якому передбачили 15 мільйонів гривень на програму системної допомоги військовим. До того, в листопаді 2023 року, депутати Ірпінської міськради проголосували за виділення 2,5 млн грн на потреби військових та Національної гвардії. Окремо Ірпінь виділив 5 мільйонів грн на дрони для захисників.

У грудні 2023 року в Броварах за кошти міського бюджету придбали два позашляховики для підрозділу територіальної оборони. Також міська рада виділила 12 млн грн на закупівлю вантажівок для ЗСУ.