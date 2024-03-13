В Запоріжжі правоохоронці вручили підозру у зловживанні службовим становищем директору та головній бухгалтерці державного агропідприємства. За даними слідства, протягом чотирьох років посадовці укладали договори з підставною фірмою. В такий спосіб підозрювані вивели з рахунків державної компанії 4,6 млн грн. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це сьогодні, 13 березня, повідомили в ГУ Національної поліції в Запорізькій області та Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, директор одного з державних підприємств Національної академії аграрних наук України шляхом зловживання своїм службовим становищем вирішив заволодіти коштами підприємства. З метою проведення фіктивних фінансових операцій та виведення грошей у "тіньовий" обіг він залучив головну бухгалтерку.

Вручення підозри головній бухгалтерці державної агрофірми. Фото: ГУНП в Запорізькій області

Правоохоронці встановили, що підозрювані укладали договори щодо оплати товарів та послуг, які фактично не поставлялися та не надавалися з підконтрольною їм фірмою — оформили фіктивне підприємство на знайомого.

"Для цього вони залучили свого знайомого на якого оформили фіктивне підприємництво", — йдеться у матеріалах прокуратури.

Завдяки цьому у період з 2015 до 2020 року фігуранти заволоділи 4,6 мільйонами гривень державного підприємства.

Сьомого березня слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Інкримінована стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває.

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