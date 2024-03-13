НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Запоріжжі бійці спецпідрозділу ГУР уразили російські багі та вантажівки
ВІЙНАДронРегіони

На Запоріжжі бійці спецпідрозділу ГУР уразили російські багі та вантажівки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ГУР знищили багі та вантажівки росіян на Запоріжжі
Вид з камери FPV-дрона ГУР МО за декілька секунд до ураження позиції росіян. Фото: скриншот з відео ГУР МО України

Спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України "Кабул 9" завдав вогневого ураження по двох вантажівках та багі російських військових в Запорізькій області.

Про це сьогодні, 13 березня, повідомили в ГУР МО України.

"Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "КАБУЛ 9" виявляє та знищує російських військових у Запорізькій області", — зазначили в ГУР.

За даними розвідувального відомства, бійці ГУР завдали вогневого ураження по двох вантажних автомобілях та багі російських військових, а також уразили стартову позиції FPV-дронів окупантів, де перебували оператори.

На Запоріжжі бійці спецпідрозділу ГУР уразили російські баггі та вантажівки
Ураження позиції російських операторів FPV-дронів. Фото: скриншот з відео ГУР МО України
"Втрати противника уточнюються", — підсумували у воєнній розвідці.

Спецпідрозділ ГУР МОУ "Кабул 9": що відомо

  • Спецпідрозділ "КАБУЛ 9"  створений на початку широкомасштабного російського вторгнення. Його сформували ветерани українських спецслужб та ЗСУ за сприяння та участі начальника ГУР МО України Кирила Буданова.
  • Спецпідрозділ брав участь у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку.
  • Мінометні розрахунки та снайперські групи підрозділу української воєнної розвідки також працювали під час оборони Бахмута.
  • Зараз розвідники-спецпризначенці продовжують воювати проти російських окупантів на півдні України.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Вінниччині російський безпілотник влучив у житловий будинок
На Вінниччині російський безпілотник влучив у житловий будинок
На Закарпатті попрощалися із захисником Юрієм Пітром
На Закарпатті попрощалися із захисником Юрієм Пітром
Ілюстративне фото: GETTY IMAGES
На Миколаївщині зменшилась кількість злочинів проти основ нацбезпеки — облпрокуратура
Під час вручення нагород родинам бійців. Березень, 2024
З нагоди Дня добровольця родини бійців у Тернополі отримали їхні посмертні нагороди
На початок