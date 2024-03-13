На Запоріжжі бійці спецпідрозділу ГУР уразили російські багі та вантажівки

Спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України "Кабул 9" завдав вогневого ураження по двох вантажівках та багі російських військових в Запорізькій області.

Про це сьогодні, 13 березня, повідомили в ГУР МО України.

"Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "КАБУЛ 9" виявляє та знищує російських військових у Запорізькій області", — зазначили в ГУР.

За даними розвідувального відомства, бійці ГУР завдали вогневого ураження по двох вантажних автомобілях та багі російських військових, а також уразили стартову позиції FPV-дронів окупантів, де перебували оператори.

Ураження позиції російських операторів FPV-дронів. Фото: скриншот з відео ГУР МО України

"Втрати противника уточнюються", — підсумували у воєнній розвідці.

Спецпідрозділ ГУР МОУ "Кабул 9": що відомо

Спецпідрозділ "КАБУЛ 9" створений на початку широкомасштабного російського вторгнення. Його сформували ветерани українських спецслужб та ЗСУ за сприяння та участі начальника ГУР МО України Кирила Буданова.

Спецпідрозділ брав участь у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку.

Мінометні розрахунки та снайперські групи підрозділу української воєнної розвідки також працювали під час оборони Бахмута.

Зараз розвідники-спецпризначенці продовжують воювати проти російських окупантів на півдні України.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram