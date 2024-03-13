Наслідок тоталітарної системи: минає 63 роки від дня Куренівської катастрофи

У середу, 13 березня, минає 63 роки від дня Куренівської катастрофи. Трагедія стала наслідком неефективної тоталітарної системи.

Про це сповіщає Київська міська державна адміністрація.

13 березня 1961 року близько 9:20 ранку маса глини та води прорвала дамбу в Бабиному Яру та зійшла на вулицю Кирилівську (тоді вул. Фрунзе). Загинули пасажири громадського транспорту, які їхали на роботу, працівники трамвайного депо, перехожі та мешканці будинків.

Наслідки Куренівської катастрофи. Фото: КМДА

Офіційно жертвами визнали 145 людей, хоча згідно з дослідженнями українських істориків реальна кількість загиблих може сягати 450.

За інформацією Інституту Національної пам'яті України, радянська влада проігнорувала загрозу руйнування дамби, хоча про такий ризик було відомо принаймні за кілька місяців. "Панікерам", які доповідали про можливу трагедію, погрожували арештом. Після затоплення Куренівки пульпою в Києві на кілька днів відключили міжміський зв'язок.

Наслідки Куренівської катастрофи. Фото: КМДА

Вперше відкрито вшанували жертв катастрофи працівники КП "Київпастранс" у 1991 році – біля Подільського трамвайного депо. А через три роки тут відкрили пам'ятний знак, на стелі якого викарбовано прізвища всіх загиблих.