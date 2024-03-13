Із 14 березня в Україні розпочинається реєстрація на участь в національному мультипредметному тесті. В Житомирській області реєстрацією майбутніх абітурієнтів на НМТ займається Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти.

Заступниця керівника цього центру Людмила Марцева розповіла Суспільному, що потрібно знати тим, хто хоче цього року вступати до закладів вищої освіти.

Строки проведення реєстрації

За словами заступниці керівника Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти Людмили Марцевої, реєстрація на участь національному мультипредметному тесті розпочинається о 9 годині ранку 14 березня і триватиме майже місяць, до 11 квітня. Реєструватися потрібно на спеціальному сервісі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Хто має пройти реєстрацію

Відповідно до "Порядку реєстрації осіб для участі в 2024 році в НМТ", реєстрацію на участь в НМТ має пройти той, хто планує вступати до закладу вищої освіти в 2024 році.

"Реєструють всіх випускників цього року, минулих років, студентів фахової передвищої освіти, учнів профтехосвіти. Якщо студенти, які завершують здобувати повну середню освіту, не збираються далі навчатися у закладах вищої освіти, то вони можуть не здавати і не реєструватися на НМТ", — розповіла Людмила Марцева.

Вона також сказала, що сертифікат про складання тестування діє декілька років, тому навіть якщо випускник не збирається цього року вступати до вишів, він може скласти тестування і мати сертифікат на наступні роки.

Створення персонального кабінету

Найперше, з чого розпочати реєстрацію, потрібно створити персональний кабінет, сказала Людмила Марцева.

"Потрібно внести особисті дані, тобто прізвище, ім’я по-батькові, дату народження, номери та серію паспортну та реєстраційний номер облікової картки платників податків. Також потрібно вибрати категорію випускника системи загальної середньої освіти і для цьогорічних випускників потрібно вказати свій заклад", — сказала в коментарі представниця Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти.

Наступні дії під час реєстрації, за словами Людмили Марцевої, це:

вказати назву населеного пункту, де перебуватиме людина у дні проведення НМТ;

вказати навчальний предмет на вибір.

завантажити копії документів, а саме: паспорт; довідку із місця навчання про те, що у 2024 році будете мати повну середню освіту; ідентифікаційний код, якщо в паспорті немає такої інформації.

випускники минулих років завантажують документ про повну загальну середню освіту.

За словами представниці регіонального центру оцінювання якості освіти, майбутній абітурієнт може зареєструватися не на основну, а на додаткову версію, якщо для цього є поважна причина, підкріплена відповідними документами.

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Якщо учні перебувають за кордоном

Учні, які продовжують дистанційно навчатися в українському закладі і саме в ньому здобудете цьогоріч повну загальну середню освіту — під час реєстрації з переліку обирають "заклад освіти України".

Вступники, які здобудуть цьогоріч повну загальну середню освіту саме в закордонному закладі освіти — під час реєстрації з переліку обирають "закордонний заклад освіти".

"Якщо всі дані внесені коректно, через 7 днів після їх обробки в кабінеті з’явиться сертифікат, який свідчить про успішну реєстрацію", — сказала Людмила Марцева.

Внесення змін в дані після реєстрації

Людмила Марцева розповіла, що після реєстрації, до 14 квітня включно можна зробити зміни:

змінити четвертий предмет на вибір;

змінити своє місце перебування під час НМТ, змінити мову.

Заступниця керівника Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева. 2022 рік. Фото: Суспільне Житомир

Раніше Суспільно писало, в 2024 році в національному мультипредметному тесті є нововведення, основне з яких — тестування з 4 предметів. Три з них — обов’язкові: українська мова, історія України та математика. Перелік додаткового 4 предмета розширений. Можна обрати: українську літературу, одну з іноземних мов, біологію, фізику, хімію або географію.

З 5 лютого 2024 року для одинадцятикласників та всіх охочих стартували безкоштовні онлайн-курси з підготовки до національного мультипредметного тестування. Курси проводитимуть у Житомирському держуніверситеті імені Івана Франка.

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