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Ексначальника управління ДСНС на Полтавщині призначили позаштатним радником – Полтавська ОВА
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Ексначальника управління ДСНС на Полтавщині призначили позаштатним радником – Полтавська ОВА

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Ексначальника управління ДСНС на Полтавщині призначили радником
Володимир Салогуб. Фото: Полтавська ОВА

Володимир Салогуб стане позаштатним радником начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна. До цього він був керівником ДСНС у Полтавській області.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

14 березня позаштатним радником Філіпа Проніна стане Володимир Салогуб.

Нині тимчасово виконує обов’язки керівника ДСНС Дмитро Безкостий, повідомила Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

"Сьогодні (13 березня -ред.) я хочу подякувати вам за роки спільної роботи, за дружбу, допомогу та сприяння у вирішенні складних питань. За ці роки, разом з вами, багато було розроблено та реалізовано проєктів, щодо покращення матеріально-технічної бази підрозділів області, які в свою чергу вплинули на якість реагування на надзвичайні ситуації та події і відповідно на збереження життя та здоровʼя громадян та безпосередньо самих рятувальників", — повідомив на своїй Facebook-сторінці Володимир Салогуб.

Що відомо про Володимира Салогуба

54-річний Володимир Салогуб народився у місті Лубни. Має вищу освіту за спеціальністю пожежна безпека. З 1990-го до 2010-го працював у місті Лубни. Потім отримав роботу у Полтаві, а саме — був начальником райвідділу, заступником начальника та начальником координаційного центру управління ДСНС України у Полтавській області. З грудня 2015-го був начальником ГУ ДСНС України у Полтавській області.

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