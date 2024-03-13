Прикордонники Мукачівського загону за допомогою безпілотника виявили двох жителів Івано-Франківська та Кривого Рогу, які планували незаконно перетнути кордон річкою Тиса.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За інформацією ДПСУ, чоловіків затримали за 10 метрів до держкордону.

"Дочекавшись, коли стемніє, вони через чагарники стали пробиратися до річки Тиса, якою проходить кордон. Дії чоловіків зафіксував оператор БПЛА та скерував до місця виявлення групу реагування", — йдеться у повідомленні.

Жителі Івано-Франківська та Кривого Рогу, які планували незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Фото: Держприкордонслужба України/Facebook

За словами чоловіків, переправники за 5000 доларів з кожного пообіцяли доставити їх човном в Угорщину. На березі річки їх мав чекати гумовий човен. Проте там на них ніхто не очікував.

За спробу незаконного перетинання державного кордону на затриманих склали адмінпротоколи. Справи скерували до суду.

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