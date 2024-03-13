Жителі села Антопіль Андрушівської громади на Житомирщині вирішили всією релігійною громадою приєднатися до Православної церкви України. Священник — проти.

Про це Суспільному розповіла голова ініціативної групи релігійної громади Лідія Соколівська.

За її словами, рішення за вихід із Московського Патріархату місцевого Свято-Хресто-Воздвиженського храму та приєднання його до ПЦУ люди ухвалили під час зборів.

За словами голови ініціативної групи релігійної громади Лідії Соколівської, ідею приєднатися до ПЦУ люди виношували більше року. Фото: Андрушівська міська рада/Facebook

На збори релігійної громади у селі Антопіль прийшли 50 жителів села. Фото: Андрушівська міська рада/Facebook

"Усі 50 жителів села, які прийшли на збори громади 9 березня, одноголосно проголосували за те, щоб наш Свято-Хресто-Воздвиженський храм перейшов до Української Православної Церкви. Ми зібрали підписи та обрали делегатів релігійної громади для звернення до керуючого єпархії ПЦУ. Своє звернення ми передали священнику отцю Миколаю, який приїхав до нас на збори із Андрушівського храму", — сказала Лідія Соколівська.

Звернення люди передали священнику отцю Миколаю. Фото: Андрушівська міська рада/Facebook

Голова ініціативної групи також розповіла, що ідею перейти до ПЦУ жителі села Антопіль виношували більше року. Увесь цей час храм був зачинений, тим часом священник отець Сергій проживав у сусідньому селі і у храмі не з'являвся.

"Ми неодноразово до нього зверталися, аби він підтримав нашу ініціативу, але він, схоже на те, не має такого бажання. А ми не можемо чекати погодження священника так довго. Тим більше, всі люди у селі давно самі для себе прийняли рішення, що наш храм має бути під юрисдикцією ПЦУ. Ми ж не можемо ходити і молитися у московський храм, а тим більше у час, коли російські війська вбивають українців", — розповіла Лідія Соколівська.

Рішення людей приєднати місцевий храм до ПЦУ підтримав староста села Юрій Устич.

"Це не правильно, що в країні, де понад два роки триває повномасштабна війна з Росією, є храми, які підпорядковуються Московському патріархату. Священник нашого храму нас не чує, а тому люди самі, без нього, ініціювали перехід до ПЦУ. У наших людей є духовна потреба ходити до храму. Люди хочуть молитися. Ми прощаємося із нашими односельцями, які загинули, обороняючи нашу країну від ворога. А зараз наближається Великдень. Не може бути село без храму", — сказав Юрій Устич.

За словами старости, Свято-Хресто-Воздвиженський храм у селі Антопіль розташований у пристосованому приміщенні.

За коментарем Суспільне звернулося до священника Свято-Хресто-Воздвиженського храму Сергія. "А чому громада мене не запросила на збори?", — відповів він телефоном.

Раніше Суспільне писало, що жителі села Карвинівка Житомирського району на зборах релігійної громади одностайно вирішили перейти до ПЦУ.

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