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За добу на Дніпропетровщині повернули електрику для 1,3 тисячі родин після обстрілів
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За добу на Дніпропетровщині повернули електрику для 1,3 тисячі родин після обстрілів

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За добу на Дніпропетровщині повернули електрику для 1,3 тисячі родин після обстрілів
Фото: Суспільне Черкаси

Протягом минулої доби, 12 березня, енергетики відновили електропостачання для 1,3 тисячі родин Дніпропетровщини після обстрілів.

Про це мовиться у пресрелізі компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", який отримало Суспільне.

Світло повернули до трьох населених пунктів на півдні області, де внаслідок російських атак були пошкоджені електромережі.

"Дніпропетровщина продовжує зазнавати ворожих обстрілів, через що регулярно пошкоджуються електромережі й мешканці лишаються без світла. Аварійні бригади лагодять пошкоджені ворогом лінії та обладнання та роблять усе можливе для того, аби повернути електропостачання в найкоротші терміни. Роботи проводять, щойно отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ", — сказано у повідомленні.

Наразі всі райони, що зазнали обстрілів — зі світлом.

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