Під час весняних канікул через Вінницю курсуватимуть додаткові потяги

На період шкільних весняних канікул через Вінницю курсуватимуть додаткові потяги до Львова і Карпат.

Вони проходитимуть через Вінницю, Калинівку, Козятин, Гнівань. Про це йдеться у Telegram-каналі Укрзалізниці.

17 березня курсуватиме додатковий потяг №192 Львів — Київ. Він відправиться зі Львова об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09. Маршрут пролягає через Вінницю, Козятин, Калинівку і Гнівань

24 березня рейс №191/192 Київ — Львів. Потяг вирушатиме з Києва о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова відправляємось у ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

Потяг №255/256 Київ — Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 7:50. У зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01. Він йде через Вінницю, Козятин та Калинівку.

Поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта, який проїжджає через Вінницю, Козятин та Калинівку, відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.