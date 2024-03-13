Жителі мікрорайону "Роша" у Чернівцях тимчасово залишалися без електропостачання. Електрику відімкнули аварійно через технологічне порушення обладнання.

Про це повідомили у Telegram обленерго.

Оновлено: станом на 13:00 мікрорайон заживили, про це повідомили в Чернівціобленерго.

Аварійне вимкнення сталося в одній з мереж – так знеструмило 50 трансформаторних підстанцій, які живлять мікрорайон Роша.

Зараз аварійні бригади обленерго дізнаються причину відімкнення. За потреби замінюватимуть частину обладнання. Також можливо подаватимуть електрику резервними мережами.

У коментарі Суспільному в обленерго повідомили, що, зазвичай, такі аварійні ситуації усувають впродовж 1-2 годин. Ймовірно, вулиці заживлюватимуть поступово.

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