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У Борзні оголосили тендер на капітальний ремонт школи за майже 68 мільйонів гривень від Європейського інвестбанку
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У Борзні оголосили тендер на капітальний ремонт школи за майже 68 мільйонів гривень від Європейського інвестбанку

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У Борзні оголосили тендер на капітальний ремонт школи за майже 68 мільйонів гривень від Європейського інвестбанку
ФОТО: gettyimages (Фото ілюстративне)

29 лютого 2024 року на Чернігівщині оголосили черговий тендер на капітальний ремонт Борзнянської загальноосвітньої школи І-III ступенів імені Христини Алчевської з енергоефективними заходами та створення нового освітнього простору. Очікувана вартість проєкту — 67 981 196 гривень.

Вперше тендер на капітальний ремонт школи та створення освітнього простору оголосили 24 жовтня 2023 року, але торги не відбулися. Потім ще тричі торги скасовувались.

Як йдеться у тендерній документації, замовником робіт виступає відділ освіти Борзнянської міськради, а гроші на цей проєкт виділив Європейський інвестиційний банк.

За ці кошти мають провести такі роботи:

  • Ремонт покрівлі.
  • Утеплення фасаду.
  • Улаштування системи зовнішнього блискавкозахисту.
  • Демонтаж, монтаж, фундамент, пандус, піддашок, навіс.
  • Заміна вікон і дверей.
  • Водопровід та каналізація.
  • Вентиляція.
  • Електромонтаж.
  • Облаштування протипожежного захисту.
  • Благоустрій території школи.
  • Зовнішнє освітлення та електропостачання.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року відбувся перерозподіл субвенцій з держбюджету від Європейського інвестиційного банку для відбудови Чернігівщини за двома програмами: з майже 43 мільйонів до 114 мільйонів гривень та зі 110 мільйонів до 214,5 мільйонів гривень. У першій програмі, у якій збільшили фінансування до 114 мільйонів, одним з проєктів був капітальний ремонт школи у Борзні.

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