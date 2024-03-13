29 лютого 2024 року на Чернігівщині оголосили черговий тендер на капітальний ремонт Борзнянської загальноосвітньої школи І-III ступенів імені Христини Алчевської з енергоефективними заходами та створення нового освітнього простору. Очікувана вартість проєкту — 67 981 196 гривень.
Вперше тендер на капітальний ремонт школи та створення освітнього простору оголосили 24 жовтня 2023 року, але торги не відбулися. Потім ще тричі торги скасовувались.
Як йдеться у тендерній документації, замовником робіт виступає відділ освіти Борзнянської міськради, а гроші на цей проєкт виділив Європейський інвестиційний банк.
За ці кошти мають провести такі роботи:
- Ремонт покрівлі.
- Утеплення фасаду.
- Улаштування системи зовнішнього блискавкозахисту.
- Демонтаж, монтаж, фундамент, пандус, піддашок, навіс.
- Заміна вікон і дверей.
- Водопровід та каналізація.
- Вентиляція.
- Електромонтаж.
- Облаштування протипожежного захисту.
- Благоустрій території школи.
- Зовнішнє освітлення та електропостачання.
Нагадаємо, що у жовтні 2023 року відбувся перерозподіл субвенцій з держбюджету від Європейського інвестиційного банку для відбудови Чернігівщини за двома програмами: з майже 43 мільйонів до 114 мільйонів гривень та зі 110 мільйонів до 214,5 мільйонів гривень. У першій програмі, у якій збільшили фінансування до 114 мільйонів, одним з проєктів був капітальний ремонт школи у Борзні.
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