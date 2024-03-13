29 лютого 2024 року на Чернігівщині оголосили черговий тендер на капітальний ремонт Борзнянської загальноосвітньої школи І-III ступенів імені Христини Алчевської з енергоефективними заходами та створення нового освітнього простору. Очікувана вартість проєкту — 67 981 196 гривень.

Вперше тендер на капітальний ремонт школи та створення освітнього простору оголосили 24 жовтня 2023 року, але торги не відбулися. Потім ще тричі торги скасовувались.

Як йдеться у тендерній документації, замовником робіт виступає відділ освіти Борзнянської міськради, а гроші на цей проєкт виділив Європейський інвестиційний банк.

За ці кошти мають провести такі роботи:

Ремонт покрівлі.

Утеплення фасаду.

Улаштування системи зовнішнього блискавкозахисту.

Демонтаж, монтаж, фундамент, пандус, піддашок, навіс.

Заміна вікон і дверей.

Водопровід та каналізація.

Вентиляція.

Електромонтаж.

Облаштування протипожежного захисту.

Благоустрій території школи.

Зовнішнє освітлення та електропостачання.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року відбувся перерозподіл субвенцій з держбюджету від Європейського інвестиційного банку для відбудови Чернігівщини за двома програмами: з майже 43 мільйонів до 114 мільйонів гривень та зі 110 мільйонів до 214,5 мільйонів гривень. У першій програмі, у якій збільшили фінансування до 114 мільйонів, одним з проєктів був капітальний ремонт школи у Борзні.

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