12 березня в одному з сіл Запорізького району на території приватного домогосподарства сталася пожежа в господарчій споруді.

Про це сьогодні, 13 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, горів дах, перекриття споруди та дрова. Вогонь охопив 100 кв.м. Існувала загроза, що пожежа пошириться на поряд розташований житловий будинок. Співробітники ДСНС ліквідували загоряння.

Пожежа, що виникла в Запорізькому районі, 12 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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