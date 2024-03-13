НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Виганяв з квартири та погрожував: на Хмельниччині чоловіка підозрюють у психологічному насильстві над колишньою дружиною
ПОЛІЦІЯДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВОРегіони

Виганяв з квартири та погрожував: на Хмельниччині чоловіка підозрюють у психологічному насильстві над колишньою дружиною

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Виганяв з квартири та погрожував: на Хмельниччині чоловіка підозрюють у психологічному насильстві над колишньою дружиною
Фото: Unsplash (ілюстративне)

У Славуті, що на Хмельниччині, слідчі оголосили підозру 41-річному чоловікові, який, за версією досудового слідства систематично ображав колишню дружину, з якою має спільне житло. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За їхньою інформацією, протягом року потерпіла неодноразово зверталась до поліції за допомогою. За версією слідства, чоловік погрожував їй та ображав, виганяв з квартири.

"За свої дії він тричі притягувався до адміністративної відповідальності. Попри увагу поліції до родини, сварки продовжувались. Під час однієї з них кривдник у стані сп'яніння погрожував колишній дружині фізичною розправою", — йдеться у повідомленні.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження та оголосили чоловіку підозру за статтею Домашнє насильство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Посварився з дружиною: у Києві судитимуть чоловіка, який хотів підірвати гранату
Посварився з дружиною: у Києві судитимуть чоловіка, який хотів підірвати гранату
На дорогах Івано-Франківщини збільшили кількість нарядів поліції
На дорогах Івано-Франківщини збільшили кількість нарядів поліції
Зброя, кримінал, Дніпропетровщина
Тротилова шашка, граната, порох. Жителя Дніпропетровщини затримали за збут вибухових речовин та боєприпасів
На Харківщині зростає кількість вбивств — очільник поліції області
На Харківщині зростає кількість вбивств — очільник поліції області
На початок