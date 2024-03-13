У Славуті, що на Хмельниччині, слідчі оголосили підозру 41-річному чоловікові, який, за версією досудового слідства систематично ображав колишню дружину, з якою має спільне житло. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За їхньою інформацією, протягом року потерпіла неодноразово зверталась до поліції за допомогою. За версією слідства, чоловік погрожував їй та ображав, виганяв з квартири.

"За свої дії він тричі притягувався до адміністративної відповідальності. Попри увагу поліції до родини, сварки продовжувались. Під час однієї з них кривдник у стані сп'яніння погрожував колишній дружині фізичною розправою", — йдеться у повідомленні.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження та оголосили чоловіку підозру за статтею Домашнє насильство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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