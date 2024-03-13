У Києві триває процес створення нових літер для двох перейменованих станцій метро. Йдеться про станції "Площа Українських Героїв" та "Звіринецька".

Про це повідомляє у Facebook комунальне підприємство "Київський метрополітен".

Зазначається, що кожну літеру роблять вручну через особливість історичного шрифту. Наступний етап — фарбування з бронзовим відтінком.

"Історичні шрифти безкоштовно розробив шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який забезпечує авторський нагляд за процесом створення нових написів", — йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадують, що у травні 2023 року рішенням Київської міської ради перейменували дві станції метрополітену: "Площу Льва Толстого" — на "Площу Українських Героїв", а "Дружбу народів" — на "Звіринецьку".

"Літери дуже красиво працюють, коли правильно падає світло. Набувають об'єму. До речі, для Площі Українських Героїв я вирішив не закруглювати літери. Щоб надати їм різкого характеру, що співзвучно з темою героїки. На Звіринецькій же буде ледь помітний кантик по периметру", — сказав Гдаль.

Раніше у КМДА поінформували, що відповідно до технічної специфікації літери мають бути з полірованого, анодованого, литого алюмінію, а також мати всі необхідні кріплення до колійної стіни. Через особливість історичного стилю шрифтів, букви мають бути вироблені поштучно з дотриманням усіх пропорцій, радіусів, розмірів тощо.

У метрополітені зазначили, що назва "Площа Українських Героїв" є найдовшою серед інших назв столичної підземки та потребує виготовлення 104 символів. Для станції "Звіринецька" необхідно виготовити 52 символи.

Що відомо про декомунізацію і дерусифікацію столичного метро

У застосунку "Київ Цифровий" 11 січня 2023 року завершилося голосування щодо перейменувань окремих міських об'єктів, зокрема, станцій метро. Мета — прибрати асоціації з РФ, Білоруссю та Радянським союзом. 18 травня 2023 року депутати Київради підтримали це перейменування.

Станція "синьої" гілки метро "Площа Льва Толстого", яка названа в честь російського письменника, тепер отримала назву "Площа Українських героїв". "Дружби Народів" повернула собі історичну назву — "Звіринецька". А проєктна станція "Проспект Правди", яку планують відкрити наприкінці 2024 року на "зеленій" гілці, отримала назву "Варшавська".

На станції метро "Університет" "заховали" бюсти російських діячів культури та науки на період, доки триває процедура отримання дозволу на демонтаж цих скульптур. Жителі столиці у застосунку "Київ Цифровий" проголосували за те, чиї погруддя мають з'явитися на станції метро "Університет" замість бюстів Пушкіна, Горького, Ломоносова і Менделєєва.