13 березня у Львові прощаються із трьома воїнами

Сьогодні, 13 березня, у Львові попрощаються з Олександром Костенком, Орестом Костецьким та Андрієм Бучковським. Бійці загинули на російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Олександр Костенко — львів'янин.

Олександр Костенко. Фото: пресслужба Львівської ОВА

У 2015-2017 роках був добровольцем-учасником АТО в складі 24 окремої механізованої бригади, а в 2019-2020 році — в лавах 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. З початком повномасштабного вторгнення РФ Олександр Костенко долучився до 125 окремої бригади територіальної оборони регіонального управління "Захід".

Орест Костецький родом зі Львова.

Орест Костецький. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був учасником Революції Гідності. У 2017 році підписав контракт із 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. 24 лютого 2022 року вступив до 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Ореста Костецького нагородили орденом "За мужність" III ступеня й відзнакою "За оборону України".

Андрій Бучковський народився в селі Лозино на Львівщині, згодом переїхав до Львова.

Андрій Бучковський. Фото: пресслужба Львівської ОВА

У 2015-2016 роках воював у зоні АТО в складі 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. З початком повномасштабного вторгнення РФ виконував бойові завдання на Сумщині й на південному напрямку в лавах 116 окремої механізованої бригади.