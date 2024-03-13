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На Житомирщині минулої ночі працювала спецтехніка: яка ситуація на дорогах
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На Житомирщині минулої ночі працювала спецтехніка: яка ситуація на дорогах

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погода, сніг, спецтехніка, дороги, місто
На дорогах Житомирщини минулої ночі працювала спецтехніка. 13 березня 2024 року. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

Станом на 13 березня проїзд дорогами державного значення Житомирщини забезпечений. У Житомирі та області спецтехніка вночі проводила обробку протиожеледними сумішами. На дорогах держзначення було задіяно близько 10 дорожників і спецмашин.

Про це розповіла в коментарі Суспільному речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області Світлана Чернях-Кондрацька.

За її словами, минулої ночі на автошляхах державного значення працювала спецтехніка для запобігання утворення льоду на дорозі.

"Ми забезпечили проїзд на ділянках, які потребують більшої уваги і контролюємо стан проїзду. У першу чергу протиожеледними сумішами обробляють небезпечні ділянки, такі як мости, шляхопроводи, підйоми та спуски, де навіть невелике зниження температури може спричинити утворення льодяної кірки", — сказала Світлана Чернях-Кондрацька.

За інформацією речниці Служби відновлення та розвитку інфраструктури Житомирщини, стан дорожнього покриття на постійному контролі. Техніка готова до швидкого виїзду на дороги у разі потреби.

погода, сніг, спецтехніка, дороги, місто
Спецтехніка працює на дорогах державного значення. Житомирщина, 13 березня 2024 року. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

Пресслужба Житомирської міської ради написала у своєму Telegram, що в комунальному підприємстві "Управління автомобільних шляхів" повідомили про роботу п'яти піскорозкидачів у Житомирі упродовж ночі.

"Вночі на дороги Житомира висипали 108 тонн піскосуміші. Для цього було задіяно п'ять піскорозкидачів, які працювали у нічну зміну", — йдеться у повідомленні міськради.
погода, сніг, спецтехніка, дороги, місто
Комунальники розкидають піскосуміш по тротуару. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

погода, сніг, спецтехніка, дороги, місто
Спецтехніка працює на вулицях міста. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

Раніше Суспільне повідомляло, що з 11 березня атмосферні фронти посилять вітер й принесуть дощі.

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