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Два авто, квартира, земельна ділянка та валюта готівкою: декларація голови Корюківської громади Ратана Ахмедова
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Два авто, квартира, земельна ділянка та валюта готівкою: декларація голови Корюківської громади Ратана Ахмедова

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Два авто, квартира, земельна ділянка та валюта готівкою: декларація голови Корюківської громади Ратана Ахмедова
ФОТО: Суспільне Чернігів (Ілюстративне)

Голова Корюківської громади, що на прикордонні Чернігівщини, Ратан Ахмедов вказав у свої декларації, що він разом зі своєю цивільною дружиною володіють земельною ділянкою, квартирою, автомобілями, готівкою та тримають гроші на банківських рахунках, а також вказали свій рівень доходів.

Про це йдеться у його декларації за 2022 рік в єдиному державному реєстрі декларацій, яку він подав наприкінці 2023 року. Декларація за 2023 рік має бути опублікована пізніше в цьому році. Більше про деклароване майно та гроші Ратана Ахмедова — читайте далі.

Земельні ділянки та нерухомість

Ахмедов володіє квартирою у Корюківці 69,9 м2, в якій прописана цивільна дружина Анастасія Пономаренко. Також чоловік володіє підвалом на 7,5 м2 та гаражем на 20,1 м2 у Корюківці.

Також Анастасія Пономаренко особисто володіє 20 000 м2 землі у Корюківській громаді.

Автобуси та автомобілі

Особисто Ратан Ахмедов володіє двома автомобілями:

  • КІА RIO 2012 року випуску,
  • OPEL ZAFIRA 2008 випуску.

Доходи, цінні папери та заощадження

Ратан Ахмедов має дві державні облігації в банку номінальною вартістю по 1 000 гривень.

Основним джерелом доходу Ахмедов вказав зарплату на посаді голови Корюківської міськради — 355 028 гривень за рік. Має 515 гривень відсотків з вкладу у "ПриватБанку" та 1 255 гривень відсотків з вкладу у "Сенс Банку".

Анастасія Пономаренко основним джерелом доходу вказала зарплату у ПАТ "Слов'янські шпалери — КФТП" — 180 286 гривень за рік. Також вказала, що має 546 гривень відсотків з вкладу у "ПриватБанку", 3 470 гривень благодійної допомоги та 500 гривень від профспілки від ПАТ "Слов'янські шпалери — КФТП", а також 6 500 гривень допомоги від є-Підтримки.

Ратан Ахмедов має 20 000 доларів США готівкою та 33 473 гривень на банківських рахунках. Анастасія Пономаренко має 25 000 доларів США та 6 000 євро готівкою, а також 42 128 гривень й 1 000 доларів США на банківських рахунках.

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