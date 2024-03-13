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Захисні споруди на кордоні з Білоруссю: голова Житомирської ОВА розповів, як укріплюється область
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Захисні споруди на кордоні з Білоруссю: голова Житомирської ОВА розповів, як укріплюється область

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Український кордон із республікою Білорусь. Ілюстративне. Фото: УНІАН

На території Житомирщини на кордоні із Білоруссю постійно ведуться роботи зі зведення захисних споруд. Станом на зараз прямої загрози вторгнення з території республіки Білорусь немає.

Про це в ефірі інформаційного проєкту "Суспільне. Студія" 12 березня розповів керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, робота зі зведення фортифікаційних споруд розпочата ще навесні 2022 року. Тоді почали розбудовувати глибокоешелоновану систему оборони Житомирщини та північного кордону України.

"Ми весь час удосконалюємо лінію захисту. Це і залізобетонні конструкції, протитанкові рови, це так звані "зуби дракону", пастки. Про все казати не можу. Моя головна задача — убезпечити наших громадян від потенційного нападника із півночі. Ми уважно відслідковуємо ситуацію в Білорусі, і на сьогодні прямої загрози вторгнення з Білорусі немає", — сказав Віталій Бунечко.

За словами керівника ОВА, протяжність кордону з Білоруссю, який проходить територією Житомирщини, складає 251 кілометр. Роботу зі зведення захисту координують виключно військові. Зараз на Житомирщині тривають підготовчі роботи до встановлення залізобетонних споруд.

"В нас немає зараз можливо таких активностей саме по налаштуванню бетонних конструкцій. Це і у зв’язку зі зміною погоди, зі снігом і болотистою землею, і зараз ці конструкції виготовляються в різних областях. Тому там де неможливо наразі вести будівельні роботи. Ведемо підготовку: вирубаємо ліс, копаємо рви, ведемо розвідки, в т.ч. геологічну, щоб ставити бетонні споруди. Але за тиждень – два ми почнемо активну роботу", — сказав в прямому ефірі керівник Житомирської ОВА.

За його словами, робота централізована і координується Генеральним штабом Збройних сил України. Зараз всі 2000 кілометрів кордону України, де потрібно зводити фортифікаційні споруди, об’єднуються в єдину лінію захисту. Фінансуються роботи з державного бюджету, сказав Віталій Бунечко.

"На початку війни вся лінія захисту практично повністю будувалася за рахунок місцевих, обласного бюджетів, волонтерства. Сьогодні лінія оборони будується виключно коштом державного бюджету. А будують звичайні будівельники і підрядні організації. Ми сплатили аванси для наших підрядних організацій. Під час будівництва використовуємо техніку громад Житомирщини", — сказав Віталій Бунечко.
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Ефір за участі керівника Житомирської ОВА Віталія Бунечка. 12 березня 2024 року. Скрин із відео прямого ефіру "Суспільне. Студія"

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