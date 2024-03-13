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"Через в'язнів на ТОТ видурювали кошти в українців". На Сумщині трьом мешканцям повідомили про підозру
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"Через в'язнів на ТОТ видурювали кошти в українців". На Сумщині трьом мешканцям повідомили про підозру

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&quot;Через в'язнів на ТОТ видурювали кошти в українців&quot;. На Сумщині трьом мешканцям повідомили про підозру
Затримання підозрюваних, Сумщина, 2024 р. Фото: СБУ в Сумській області

На Сумщині правоохоронці затримали групу з трьох осіб. За даними слідства, вони через в'язнів на тимчасово окупованих територіях видурювали кошти в українців, зокрема у родин військовослужбовців.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Сумській області та Сумській обласній прокуратурі.

У прокуратурі додали, що група складається з 40-річного неодноразово судимого сумчанина, двох жителів Сумщини та ув’язнених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі в Луганській області.

Ув'язнені, з якими підозрювані мали контакт через свої кримінальні зв'язки, масово телефонували українцям та під вигаданими приводами видурювали кошти, які потерпілі "для термінового вирішення" фейкового проблемного питання перераховували учасникам групи, зазначили у повідомленні.

Відомо, що з листопада 2023 року по березень 2024 року учасники групи ошукали трьох потерпілих з Чернігівської, Харківської та Сумської областей на 226 тис. грн. Зокрема родичів військовослужбовців ЗСУ.

У помешканнях та автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі усім трьом учасникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до злочинної схеми. СБУ перевіряє можливий зв'язок зловмисників зі спецслужбами РФ.

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