Випадок сказу у Кременчуцькому районі: графік щеплень по селах Полтавщини

У Полтавській області через випадок сказу влаштують безплатну позачергову вакцинацію домашніх тварин. Вона відбудеться у 12 населених пунктах загрозливої зони.
Де і чому будуть щеплювати від сказу на Полтавщині
Позапланову вакцинацію від сказу у Полтавській області організують через випадок хвороби у кота у селі Омельник. Вона відбудеться у 12 селах регіону. Про це повідомила заступниця начальника відділу організації протиепізоотичної роботи обласної Держпродспоживслужби Ірина Натягла.
Графік щеплень:
- з 14 до 16 березня та 18 березня ― Омельник;
- 19 та 20 березня — Демидівка;
- 21 березня — Пустовіти;
- 22 березня ― Варакути;
- 23 березня — Степанівка;
- 25 березня ― Гуньки;
- з 26 по 28 березня — Запсілля;
- 30 березня — Крамаренки;
- 1 квітня — Федоренки;
- 2 квітня — Литвиненки ;
- 3 квітня — Радочини;
- 5 квітня — Яремівка.
"Щеплюють всіх сприятливих тварин. Це домашні собаки та коти і сільськогосподарська велика і дрібна рогата худоба. Загалом з трьохмісячного віку. Це безкоштовно", ― повідомляла раніше Ірина Натягла.
Попередній випадок сказу у кота фіксували торік 15 грудня в селі Бугаївка Полтавської громади. Тоді карантинні обмеження ввели в 12 селах.
Що таке сказ
Сказ – це вірусне захворювання тварин та людей, яке викликає розлади центральної нервової системи та закінчується загибеллю. Він невиліковний. Одна із профілактик цієї хвороби – це проведення щорічної профілактичної вакцинації домашніх та сільськогосподарських тварин.
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