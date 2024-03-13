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Випадок сказу у Кременчуцькому районі: графік щеплень по селах Полтавщини
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Випадок сказу у Кременчуцькому районі: графік щеплень по селах Полтавщини

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Випадок сказу у Кременчуцькому районі: графік щеплень по селах Полтавщини
ілюстративне. Фото: Суспільне Полтава

У Полтавській області через випадок сказу влаштують безплатну позачергову вакцинацію домашніх тварин. Вона відбудеться у 12 населених пунктах загрозливої зони.

Де і чому будуть щеплювати від сказу на Полтавщині

Позапланову вакцинацію від сказу у Полтавській області організують через випадок хвороби у кота у селі Омельник. Вона відбудеться у 12 селах регіону. Про це повідомила заступниця начальника відділу організації протиепізоотичної роботи обласної Держпродспоживслужби Ірина Натягла.

Графік щеплень:

  • з 14 до 16 березня та 18 березня ― Омельник;
  • 19 та 20 березня — Демидівка;
  • 21 березня — Пустовіти;
  • 22 березня ― Варакути;
  • 23 березня — Степанівка;
  • 25 березня ― Гуньки;
  • з 26 по 28 березня — Запсілля;
  • 30 березня — Крамаренки;
  • 1 квітня — Федоренки;
  • 2 квітня — Литвиненки ;
  • 3 квітня — Радочини;
  • 5 квітня — Яремівка.
"Щеплюють всіх сприятливих тварин. Це домашні собаки та коти і сільськогосподарська велика і дрібна рогата худоба. Загалом з трьохмісячного віку. Це безкоштовно", ― повідомляла раніше Ірина Натягла.

Попередній випадок сказу у кота фіксували торік 15 грудня в селі Бугаївка Полтавської громади. Тоді карантинні обмеження ввели в 12 селах.

Що таке сказ

Сказ – це вірусне захворювання тварин та людей, яке викликає розлади центральної нервової системи та закінчується загибеллю. Він невиліковний. Одна із профілактик цієї хвороби – це проведення щорічної профілактичної вакцинації домашніх та сільськогосподарських тварин.

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